Burgos Este plantea cambios de sentido de calles y apeaderos para los camiones

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

El polígono Burgos Este insiste en la necesidad de llevar a cabo cambios que permitan solucionar uno de los problemas que arrastra desde hace años este enclave industrial, el aparcamiento de camines. Así lo recuerda el presidente de la Asociación de Empresarios del Polígono Industrial Burgos Este, Fernando de Santiago, que recientemente ha renovado en el cargo. Una renovación que sirvió para mantener un breve encuentro con la alcaldesa, Cristina Ayala, en el que le transmitieron las necesidades más acuciantes.

Entre las soluciones que plantea la asociación para el problema de los aparcamientos de camiones están el cambio sentido de algunas calles, que haya calles que solo sean «de salida» hacia la carretera de Logroño y otras «de entrada», ya que en la actualidad son todas calles con doble sentido.

De Santiago centra parte de estas medidas en una de las zonas en las que más complicaciones hay, el entorno de la calle La Lora, donde se ubican fábricas como Pepsico y en las que hay un elevado movimiento de camiones. «Es una zona en la que hay bastantes paradas y salidas». Con el cambio de sentido, de tal forma que una calle sea dirección carretera Logroño y otra dirección al polígono, de tal forma que se podrían habilitar apeaderos en un carril y dejar el otro para la circulación de camiones.

Ahora, lo habitual es que haya camiones que aparquen a un lado y otro de la calle, por lo que «tienes que estar zigzagueando, con los problemas que eso supone de seguridad, de visibilidad». Además, el presidente del polígono Burgos Este insiste en que se deben adoptar soluciones al aparcamiento de camiones, sobre todo porque está previsto que se ponga en marcha un espacio logístico en el entorno del aeropuerto, con un gran complejo de naves, lo que va a aumentar el tráfico de camiones.

Relacionado con este aumento de tráfico de camiones está el estado de las vías, que en este caso afecta a gran parte de las calles de la ciudad, a la espera de que se activen las campañas de asfaltado. También vinculado al tráfico, Burgos Este reclama «regular de otra manera» las entradas y salidas del polígono, con cambios en la regulación semafórica en entornos como carretera Poza y Juan Ramón Jiménez, así como el bulevar que «hay que aprovecharlo» porque «no tiene sentido que tengamos un carril para que use de vez en cuando un autobús» habiendo dos carriles de circulación.

Señalización

El presidente de la asociación de empresarios del polígono Burgos Este insiste en que «seguimos a la espera del cambio de señalización del polígono, que todavía mantiene la antigua, en la que se puede leer aún polígono de Gamonal, después de que hayan pasado años desde que se cambió el nombre del polígono. «Lleva ya muchos y es una cosa que es muy barata», recuerda De Santiago, y da «una imagen pues bastante lamentable».

Sería una señalización en la que ya no haría falta que ponga el nombre de cada empresa, ya que en la actualidad hay aplicaciones de móviles como google maps que las ubican, pero sí por lo menos que la persona que llega al polígono tenga una señalización que le permita «saber en qué zona está».