Investigan un delito de trata de personas para explotación laboral tras la protesta de los dos empleados subidos a la grúa

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

La protesta de dos empleados encaramados a la grúa de una obra en la calle La Tala, en el barrio de Fuentecillas, el pasado sábado, ha motivado la apertura de una investigación por parte de la Policía, junto con la Inspección de Trabajo y la Fiscalía, ante lo que puede ser un delito de trata de personas con fines de explotación laboral.

Así lo confirmó el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, durante una visita a las obras de remodelación de las sedes de la Policía Local y los Bomberos de Burgos. Sen indicó que "se está recabando en este momento toda la información", y, desde un primer momento "todo apunta a que estas mercantiles han podido utilizar a personas que se encuentran en estos momentos de manera irregular en nuestro país". Es decir, que se está utilizando a estas personas "a las cuales se tiene sin ningún tipo de contrato al no contar con una situación regular y se abusa permanentemente de este tipo de personas".

El delegado del Gobierno confirmó que los dos trabajadores que se subieron a la grúa, así como otras ocho personas que forman parte de este grupo de empleados, han pasado ya por al Comisaría para prestar declaración. Sen indicó que podría tratarse de un delito de trata de personas con fines de explotación laboral.

Además, se trata de una actividad, añadió el delegado del Gobierno, se trata de "personas que estaban desempeñando un trabajo de forma irregular en un sector de mucho riesgo". Uno de los dos trabajadores que se había subido a la grúa había sufrido un accidente laboral y presentaba aún una herida abierta.

Durante las cerca de tres horas que duró la protesta de los dos empleados encaramados a la grúa, a pie de calle varios de sus compañeros de tajo fueron contando la situación en la que se encontraban. Aseguraron, con una mezcla de árabe e italiano, que los habían traído desde Italia para trabajar en diversas obras, de hecho contaban que habían estado trabajando en alguna obra en Aranda de Duero.

La protesta comenzó a media mañana del sábado, después de que se plantaran estos empleados porque no tenían contrato de trabajo y exigían que se les pagara. Esto hizo que se generara una discusión con uno de los 'jefes' de este grupo de trabajadores en la que, según contaba alguno de los compañeros de los dos empleados subidos a la grúa, en un momento mostró una pistola para amenazarles.

Sobre esta cuestión, el delegado del Gobierno indicó que "no nos consta". Agentes de la Policía Nacional que acudieron al incidente de la grúa el sábado sí que registraron al 'jefe' de este grupo pero no encontraron ningún arma.