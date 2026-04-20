Saldrán a concurso seis puestos del Mercado Norte

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

La Comisión de Desarrollo Económico aprobó la oferta de licitación de seis puestos del Mercado Norte provisional que agotan su concesión. Se debe proceder a una nueva licitación de los puestos de pollería, pescadería, quesos, morcillas, huevos y charcutería.

«Se va a proceder con las autorizaciones pertinentes de estos seis puestos que se van a licitar por un tiempo de dos años con posibilidad de prórroga por otro dos años más», señaló el concejal de Comercio, César Barriada. Está previsto que la convocatoria se publique en el Boletín Oficial de la Provincia y, a partir de ahí, contarán con 30 días para poder presentar ofertas.

En la convocatoria se tendrán en cuenta cuatro apartados. El primero de ellos será la valoración económica que tendrá 30 puntos. Se sumarán 25 para quien tenga experiencia en mercados y similares, otros tantos para quien acredite experiencia correspondiente a la actividad. Además se sumarán hasta 20 puntos por estrategia comercial y de explotación definida en la propuesta. El Mercado Norte provisional cuenta con 28 puestos y desde su apertura, en noviembre de 2024, ha incrementado su actividad respecto al letargo en el que se encontraba el antiguo edificio.