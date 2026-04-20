Burgos acogerá el II Congreso Nacional de Estudiantes de Ciencias Políticas y Administrativas

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Burgos será la sede del II Congreso Nacional de Estudiantes de Ciencias Políticas y Administrativas, un evento de carácter estatal que reunirá a estudiantes de todo el país en torno al debate y análisis de los estudios en ciencia política, ciencias administrativas y gestión pública.

Entre los días 16 y 19 de abril tuvo lugar en la Universidad de Salamanca el I Congreso del Consejo Nacional de Ciencias Políticas y Administrativas (CONECPA), una organización sectorial de reciente creación que nace con el objetivo de agrupar y defender los intereses de los estudiantes de Ciencias Políticas, Ciencias Administrativas y Gestión Pública de España. En este encuentro, la Universidad de Burgos fue elegida como sede para acoger la próxima edición del próximo congreso, que previsiblemente se celebrará a comienzos de octubre de 2026. De este modo, la ciudad se convertirá durante unos días en el epicentro del debate nacional en el ámbito de la ciencia política, de la administración y la gestión pública.

La delegación de la Universidad de Burgos estuvo compuesta por el delegado de la Facultad de Derecho, Javier Díez Rubio; el presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Burgos, Marco Yangüela Azofra; y la estudiante del Doble Grado en Derecho y Ciencia Política y Gestión Pública, Andreea Susca. Cabe destacar el papel que esta representación desempeñó durante el encuentro, ya que Javier Díez Rubio fue elegido vicepresidente del Consejo a nivel nacional, consolidando así la presencia y relevancia de la Universidad de Burgos en esta nueva organización sectorial.

La celebración de este congreso en Burgos supondrá una oportunidad única para fortalecer la proyección académica de la Universidad de Burgos, fomentar el intercambio de conocimiento entre estudiantes de toda España y consolidar el papel de la institución como referente en los estudios de ciencia política y gestión pública a nivel nacional.