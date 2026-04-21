La Junta media para localizar autobuses que puedan mitigar la quema de la mitad de la flota municipal de Burgos

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El consejero de Movilidad y Transformación Digital en funciones, José Luis Sanz Merino, señaló hoy que su departamento está mediando en las últimas horas para localizar autobuses que puedan mitigar la quema de la mitad de la flota municipal de Burgos, tras el incendio registrada esta madrugada en las cocheras de la ciudad, según las declaraciones recogidas por Ical.

Sanz Merino, que incidió en que se trata de un servicio plenamente municipal, puso los recursos de la Junta a disposición del Consistorio y deseó la “pronta mejoría” del trabajador que resultó intoxicado por humo. “Hemos estado en contacto con el propio Ayuntamiento desde el primer momento para ayudar y acompañar en lo que se nos haya demandado. Ahora mismo, la prioridad es ayudar al restablecimiento del servicio, de manera que tenga el menor impacto posible para los ciudadanos que hacen uso habitualmente de él”, comentó.

En este sentido, señaló que la Junta intenta compensar a través de la red de empresas de Buscyl para atender estas demandas, si bien admitió que estos son vehículos de mayores dimensiones que no permiten la circulación por la ciudad y de mayor altura. Por ello, sostuvo que “se intentan localizar unidades de transporte” en ciudades y comunidades autónomas vecinas, entre las que mencionó algunas de la cornisa cantábrica y Madrid, la ciudad y comunidad con la mayor flota de España en este tipo de vehículos.

“Estamos mediando con contactos que tenemos. Es un autobús muy específico, que es distinto al que utilizamos en Buscyl”, comentó el consejero, quien admitió que se trata de un “problema ciertamente grave”. “Entre todos acabaremos por encontrar la solución y que las inevitables interferencias que está habiendo en el día de hoy, que durarán probablemente algún día más, sean lo más breves posible y se pueda normalizar el servicio en el menor tiempo posible”, concluyó.