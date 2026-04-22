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Un motorista herido al colisionar con un turismo en Burgos

Se trata de un joven de 20 años que requirió asistencia sanitaria tras referir dolor en una pierna

Herido un joven motorista en Burgos tras colisionar con un turismo.

Herido un joven motorista en Burgos tras colisionar con un turismo.TOMáS ALONSO

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Un joven de unos 20 años resultó herido leve este miércoles en Burgos después de verse involucrado en un accidente de tráfico mientras circulaba en moto por la calle Cascajera

El siniestro se produjo a las 19:46 horas. Según la información difundida por el 112, el joven motorista colisionó con un turismo y manifestó dolor en una pierna a raíz de la caída. 

Como es habitual en este tipo de situaciones, la sala de operaciones del 112 trasladó inmediatamente la incidencia a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias del Sacyl, que envió recursos sanitarios para atender al herido. 

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