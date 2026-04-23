Tercer muerto en el HUBU por sobredosis de 'quimio'

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Uno de los tres pacientes del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) con cáncer de próstata metastásico que logró sobrevivir a la sobredosis de 'quimio' que se le aplicó por un "error humano" el pasado mes de diciembre falleció este jueves. Así lo confirman fuentes del Sacyl, sin poder aportar más detalles porque "el caso está judicializado".

El paciente en cuestión, mayor de 60 años, recibió una dosis del medicamento Cabazitaxel seis veces superior a la indicada. Lo mismo sucedió con otros cuatro, dos de los cuales murieron tras acudir a Urgencias con "efectos hematológicos adversos".

A los pocos días de recibir el tratamiento, el tercer fallecido tuvo que ser ingresado en la UCI con "pronóstico reservado". Allí ha permanecido, en estado crítico, hasta que se certificó su deceso.

A lo largo de estos cuatro meses, el caso ha llegado a los tribunales. Fue el Defensor del Paciente quien movió ficha instando a la Fiscalía a investigar. Dicho y hecho, una vez hallados indicios suficientes el Juzgado de Instrucción 1 de Burgos abrió diligencias a principios de mes para valorar la posible comisión de un delito de homicidio por imprudencia profesional.