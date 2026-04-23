Burgos, ciudad de lectores

El tiempo acompaña y convierte la cita con los libros en la Plaza Mayor en un éxito garantizado.ÓSCAR CORCUERA

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Julio, Patricia y Edu charlan animados. El sol aprieta y el bullicio crece. Madrugadores, se han lanzado a la Plaza Mayor apenas media hora después de que sonara el pistoletazo de salida de la cita por excepción cada 23 de abril en Burgos. Catorce puestos les esperan con cientos, miles de títulos por reconocer y descubrir, dispuestos a seducirles lo suficiente para ser los elegidos este año, porque alguno caerá, como siempre. Ella lo tiene claro. Previsora, quiere hacerse con el último de Elisabet Benavent. La autora vendrá en mayo a la ciudad, invitada por la Feria del Libro, y quiere recibirla como merece. Lo cuenta con un par de rosas de vibrantes colores en la mano. Acaba de adquirirlas en el puesto que desde hace una década se suma a la fiesta, el de los floristas, que no dan abasto. 700 ejemplares -rojos, blancos, fucsias, amarillos...- aguardan su momento, 200 más que el año pasado que, sin embargo, habrán volado a la hora de comer. "La gente ya lo ha integrado como tradición", celebran. Era la idea cuando comenzaron. Hasta cuatro se lleva el concejal José Antonio López, para su mujer, su madre y sus tías, relata orgulloso tras su compra. Emprende ahora la peregrinación entre el resto de los expositores.

También Patricia. Edu volverá más tarde, sin una intención concreta, dispuesto a dejarse aconsejar por los libreros, que "siempre aciertan con sus recomendaciones". Julio tampoco lo tiene claro, a diferencia del año pasado cuando el reciente fallecimiento de Mario Vargas Llosa convirtió la elección en obligada, en esta ocasión duda. Amante del misterio, reconoce que puede que busque alguna obra de Aldo Linares.

Se cruza en su búsqueda con la familia Pascual al completo, los cinco 'a la caza', como manda su propia tradición desde que el mayor de sus tres hijos era apenas un bebé. Todos volverán a casa con una 'pieza' más para su colección y la alegría de residir en una ciudad de lectores, porque es precisamente eso lo que evidencia la estampa que, en plena hora punta, se abre ante sus ojos. Bulle la plaza y Martín persigue el tercer número de la novela gráfica 'Five Nights at Freddy's'. Adrián acabará encargando en tienda, el 48 de 'Detective Conan', y Unai, el benjamín, se enamora al instante de 'Las aventuras de Megabú'. Sus progenitores optan por autores locales. Él compra 'La hija del verdugo', de Sergio Izquierdo Betete y Javier Martínez Sancho. Ella elige 'El silencio de la reina', segunda entrega de 'Los crímenes de Müller', de María Estébanez.

Encarnan sin saberlo perfiles tipo de la clientela que abarrota el corazón de la ciudad. Así se desprende de las valoraciones de quienes mejor conocen los hábitos de los burgaleses, testigos privilegiados (y gozosos) de una jornada que, año tras año, siempre que el tiempo acompañe, no falla.

"Con el buen tiempo se anima mucho. Estamos a tope", resume Verónica, mientras atiende el puesto de Luz y Vida. En él, algunos nombres propios que se repiten entre puesto y puesto. 'Comerás flores', de Lucía Solla, encabeza el listado de grandes éxitos, entre otros títulos superventas que conviven, y comparten tirón, con obras autóctonas. A las nombradas se suma, como otro ejemplo, la última novela negra de Fernando Gómez Recio, 'Catedrales de sangre'.

Enfrente, Pedro, de Viñetas, pone el foco en otro de los motores de la cita: los más jóvenes. "La fantasía está pegando fuerte, se vende muchísimo", explica, para celebrar un fenómeno que ha enganchado a la lectura a un colectivo duro de roer. No le sorprende la afluencia general. "Somos como los labriegos, tenemos que mirar al cielo para saber cómo irá la cosa", bromea. Hoy, con el sol imponiéndose, la respuesta es la esperada. "La gente lo tiene marcado. Saben que es el día y vienen", concluye para seguir al lío.

La escena se repite con matices en cada caseta. En La Llave, Víctor describe la oferta de esta feria como un "equilibrio" entre lo que funciona y lo que define a cada librería. "Siempre hay cinco o seis títulos que se venden en todas, pero este día también es un escaparate, una forma de darte conozca y por eso hacemos hueco a títulos que nos representen", explica. Sobre su mesa conviven apuestas personales, como 'Galleteras', de Laura Sanz, o 'Una mujer de tu edad', de Gema Ruiz Palá, con nombres que no fallan —de Freida McFadden a Sara Barquinero— o propuestas más singulares como 'Instrucción de novicias', de Ana Garriga y Carmen Urbita.

Preparados para todo han de estar los profesionales del gremio, desde luego, porque si algo define la jornada, según coinciden los tres consultados, es esa mezcla entre lectores que, como Patricia, llegan con la idea clara y otros que, como Edu, se dejan llevar. En ese diálogo constante se sostiene, de hecho, buena parte del encanto.

No es casualidad. Burgos puede presumir de "un ecosistema librero sólido, diverso, que va de los establecimientos históricos a las pequeñas librerías de barrio", destaca Víctor, para evidenciar que otra muestra de esa pasión latente en la ciudad es la proliferación de autores burgaleses con tirón. Protagonistas también en gran medida de la feria que vendrá, la grande, la veterana. Tanto, que celebrará entre el 28 de mayo y el 7 de junio su medio siglo de historia e historias. En ello abunda el responsable de La Llave, que considera el 23 de abril como antesala de excepción. Solo un nubarrón ensombrece el luminoso día: la ausencia en el ágora de Santiago Rodríguez, la librería decana de Burgos y del país. Su falta (aunque la tienda, como el resto de las del centro, está abierta) pone la nota agridulce en una jornada festiva que, junto a las ya citadas, reúne a Mar de Hojas, La Silla Mágica, Librería Anticuaria Lyda, Margof, Librería del Espolón, Dina 4, Bosque de Letras, Música y Deportes, Octavos, y Carlibur. Todas viven el momento, sin tregua, mientras los burgaleses, de su mano, no solo celebran el Día del Libro, lo habitan.