Un Día del Libro especial en Burgos con los 50 años de la Feria en el horizonte

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

«El Día del Libro es una fiesta consolidada desde hace muchos años en Burgos. Como es festivo por coincidir con el Día de Castilla y León, eso facilita que muchas familias al completo se puedan acercar a los puestos de los libreros. Además, también es una jornada turística y muchas personas que vienen a Burgos también se pasan por la plaza Mayor», indica Álvaro Manso, presidente de la Asociación Provincial de Libreros. «También hay lectores que van acumulando libros que les interesan en las últimas semanas y se los compran todos este día aprovechando el 10% de descuento».

Si la previsión no cambia, este jueves habrá otro día soleado y de calor en la capital burgalesa. En este 2026, trece librerías plantarán su puesto en el ágora burgalesa, ininterrumpidamente, desde las 11:30 de la mañana hasta las 20 horas: Mar de Hojas, La Silla Mágica, Librería Anticuaria Lyda, Margof, Librería del Espolón, Dina 4, Viñetas, Bosque de Letras, Música y Deportes, Luz y Vida, Octavos, La Llave y Carlibur. Además, como es tradición en los últimos años, un puesto de la Asociación de Floristas pondrá más color primaveral si cabe a la celebración.

Cartel del Día del Libro 2026.DISEÑO: CECILIA GG

Desde hace unas semanas hay una noticia que ha puesto a los libreros en boca de todos: el cierre de Hijos de Santiago Rodríguez, uno de los comercios mas longevos de la ciudad. «Es una tragedia. Cualquier cierre lo es, pero el de la librería mas antigua de España es una desgracia para todos. Con la desaparición de comercios tradicionales como este, la personalidad de las calles también van desapareciendo», señala el librero de Luz y Vida y vicepresidente de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros, CEGAL. «Tengo la esperanza de que alguna manera pueda continuar el nombre o el espacio como librería, aunque la situación es compleja».

50ª edición de la Feria del libro

Tras la celebración del Día del Libro, todos los esfuerzos de los libreros se concentrarán en la próxima Feria, que se celebrará entre el 28 de mayo y el 7 de junio, y donde se soplarán las 50 velas de esta cita burgalesa.

«Es un orgullo llegar a esta cifra. No es tan habitual que de manera continuada un gremio de libreros a lo largo del tiempo mantenga la organización de una feria. De hecho, las ferias tiene sentido cuando están organizadas por los gremios como proyección de las librerías. Con apoyos de las instituciones, públicas y privadas, claro», subraya Álvaro Manso. «Esto se está abandonando, cada día hay más ferias administradas por gestores, por instituciones públicas... que están perdiendo la esencia de los que son, ese encuentro entre autores, lectores y libreros».

«Nos lo hemos planteado como un punto de inflexión en el que queremos sorprender por abundancia, calidad... Llevamos trabajando en la Feria desde septiembre. Queremos sumar a mucha gente a esta fiesta de la celebración del libro, sé que vamos a sorprender a todos los lectores burgaleses», concluye el presidente de los Libreros de Burgos añadiendo que, además de una lista muy larga de autores de «primerísima fila» habrá otros actos muy destacables como un día dedicado a la poesía o un coloquio sobre la Guerra Civil, de cuyo inicio se conmemoran 90 años en este 2026.

Instituto de la Lengua

Otro espacio burgalés donde se vivirá el Día del Libro será el Palacio de la Isla, sede del Instituto Castellano y Leones de la Lengua, con la jornada ‘Una isla de libros’. Estará abierto de 11 a 14 y de 17 a 20 horas, y a las 12 del mediodía habrá una visita guiada a la mansión de los Muguiro.

Entre los distintos espacios que podrán disfrutar los visitantes esta el ‘Aula Artesa’, el proyecto participativo ‘El almanaque del presente’ (capilla) del artista Fernando Lamata, el ‘Aula de los Orígenes del Español’ (primera planta), ‘La Torre encantada’ (segunda planta) de Adolfo Alonso Ares, las fotografías de ‘Galaxia Crítica’ de Asís G. Ayerbe en los jardines y la nueva exposición ‘Clásicos de la literatura en Playmobil’, una original propuesta que acerca al público algunos de los títulos más representativos de la literatura española a través de dioramas elaborados con figuras de Playmobil.