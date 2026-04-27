Firme sostenible y 2,8 millones de inversión para un tramo de la BU-30

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa ejecutando las obras de rehabilitación del firme con asfalto sostenible en la BU-30. Esta actuación, que abarca un tramo de 6,5 kilómetros en la circunvalación de Burgos capital, cuenta con un presupuesto de 2,88 millones de euros (IVA incluido) financiado con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Los trabajos que se van a realizar consisten en la extensión de una nueva capa de rodadura en toda la superficie de la calzada y arcenes. Por este motivo, el tráfico se verá afectado desde este lunes con la reducción de uno de los carriles de la carretera.

De manera puntual, se cortará íntegramente una de sus calzadas, pasando la circulación a discurrir en ambos sentidos por la calzada contraria, que quedará habilitada y señalizada al efecto. Las afectaciones durarán previsiblemente hasta finales de mayo.

Esta actuación se enmarca en el Programa de Firmes Sostenibles EFAPAVES, cuyo objetivo es impulsar la economía circular mediante la reutilización del asfalto recuperado, mejorar la eficiencia energética de los procesos de fabricación a través de la reducción de temperaturas y disminuir las necesidades de acarreo de materiales, así como el transporte asociado, mediante técnicas de reutilización. Además, contribuye a la descarbonización y a la sostenibilidad del transporte.

Se trata de una iniciativa novedosa del Ministerio para renovar, en esta primera fase, el firme de 114 kilómetros de la Red de Carreteras del Estado en Castilla y León, Murcia, Galicia, Asturias, La Rioja, Aragón y Cantabria, con materiales reutilizados y sostenibles. Algunos de los trabajos ya han arrancado en Logroño, Zamora, Pontevedra, Zaragoza y Ávila.