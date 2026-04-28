Los autobuses azules ya circulan por Burgos (y gratis) para restablecer la línea 20 y la 100

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Los autobuses de color azul de la EMT de Madrid han comenzado a incorporarse a dos de las líneas que estaban suspendidas desde que ocurriera el fatal incendio de las cocheras hace una semana, que calcinó 39 vehículos. La alcaldesa, Cristina Ayala, ha indicado esta mañana que desde hoy se han restablecido las líneas 20 y 100, que tienen pocos servicios, pero son importantes para distintos colectivos.

Por ejemplo, la línea 20 hace el servicio entre Plaza España y Fuentes Blancas y llega hasta las residencias de la Junta de Castilla y León, así como de la Diputación Provincial allí ubicadas. Los horarios desde la Plaza de España son a las 9.00, 12.00, 16.00 y 19.00 horas. Mientras que desde la parada del complejo residencial salen a las 9.30, 12.30, 16.30 y 19.30 horas.

La línea 100 es la que realiza servicios especiales para distintas asociaciones como Síndrome de Down y Afabur, entre otras, para trasladar a los usuarios de las entidades a distintos centros del término urbano.

Los trayectos que realicen los autobuses de la EMT cedidos a la ciudad serán, de momento, gratuitos durante un tiempo por determinar, mientras se estudian las posibilidades de contar con nuevas máquinas validadoras que habrá que instalar en los vehículos.