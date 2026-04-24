Los autobuses cedidos por Madrid, ya en Burgos, circularán a partir de la próxima semana

Llegada de los autobuses urbanos de Madrid a Burgos.TOMÁS ALONSO

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Fin del trayecto. Los 40 autobuses cedidos por el Ayuntamiento de Madrid tras el voraz incendio que el martes arrasó las cocheras del Servicio Municipalizado de Movilidad y Transportes (SMyT) ya están en Burgos. El primer convoy, con 25 vehículos, llegaba este viernes a las instalaciones de la carretera Poza poco antes de las 3 de la tarde. El segundo, con los 15 restantes y una grúa cerrando la comitiva por si acaso, enfilaba el último tramo de la calle Vitoria una hora después.

La donación de Madrid, en principio gratuita durante seis meses con posibilidad de prórroga, permitirá paliar la pérdida de los 39 autocares calcinados a raíz del incendio. Sin embargo, todavía se desconoce con exactitud cuándo se empezará a prestar el servicio de forma completa. Todo apunta, eso sí, a que los primeros buses azules circularán a partir de la próxima semana. El color, por cierto, se mantendrá como símbolo de agradecimiento.

«No quiero decir que el lunes haya o no haya, pero hay que tener la certeza de que se encuentran en perfecto estado para prestar el servicio y no generar problemas», apuntaba el concejal de Movilidad, César Barriada, recién llegado de Sanchinarro, barrio en el que se ubica el Centro de Operaciones de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT).

Antes de su puesta en funcionamiento, se efectuarán las «revisiones pertinentes». En función de los dictámenes técnicos que se emitan de cada vehículo, su incorporación se llevará a cabo de «forma gradual». Así, poco a poco, se podrá «ir solventando la reducción o eliminación de las líneas».

Está por ver, mientras tanto, cómo se gestionan los pagos en los autobuses madrileños. El hecho de incorporar un sistema diferente al de Burgos supone un escollo de cara a la facturación y, aparte, la maquinaria que canaliza la gestión de este servicio acabó completamente inutilizable tras el incendio. No en vano, Barriada aseguró que ya se han iniciado conversaciones con otros ayuntamientos que utilizan el mismo sistema para una posible cesión de cubos validadores de billetes. Hasta entonces, y teniendo en cuenta que quizá no se logre cubrir toda la demanda, se estudiará «cómo podemos llevar a cabo adaptaciones o modificaciones».

Lo importante, al menos por ahora, es que los autobuses han llegado a su destino en tiempo récord y sin «ninguna incidencia». Salvo una, que Barriada obvió en un primer momento, fruto de un «leve calentón» en uno de los vehículos, en la A-1, al poco de salir de Madrid. Según detallaba el presidente del Comité de Empresa del SMyT, Pedro Garrido, «le faltaba agua». Afortunadamente, los técnicos de la EMT solucionaron la avería en cuestión de minutos y el resto del viaje transcurrió «sin problema».