¿Pedalear por una buena causa? Apúntate a una nueva edición del Día de la Bici en Burgos

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Burgos acogerá el 17 de mayo una de sus citas deportivas y solidarias más emblemáticas, el Día de la Bici. El objetivo central de esta iniciativa, organizada por Proyecto Hombre junto al área de Deportes de la Universidad de Burgos, «sigue siendo la sensibilización y prevención del consumo de sustancias mediante el deporte, fomentar la vida sana y la interacción social, recaudar fondos para los diversos proyectos de la organización» así como «sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la prevención de adicciones y el impacto positivo del deporte en el desarrollo personal y social» y «crear un espacio de convivencia y disfrute familiar, donde personas de todas las edades puedan participar en una actividad inclusiva y solidaria», recordó la responsable de la entidad burgalesa.

La salida tendrá lugar a las 11.30 horas desde la plaza de la Real y Antigua de Gamonal y llegará al Paseo de la Quinta sobre las 12:15 horas. La salida estará amenizada por un grupo tradicional de dulzaineros y al finalizar la marcha habrá talleres organizados por Burgos con Bici y baile de la mano de Zumba Burgos. Todos los participantes entrarán en un sorteo de bicicletas y de 35 lotes de productos donados por entidades colaboradoras. «Además, el colegio con el ratio de dorsales más alto recibirá un premio especial», apuntó Pilar Domingo, responsable del área de Deportes de la Universidad de Burgos.

Los dorsales para esta cita que suele movilizar a unas 8.000 personas pero que ha llegado a alcanzar cifras de hasta 10.000 participantes, ya están a la venta a un precio de 5 euros en El Corte Inglés – Centro Comercial Parque Burgos, Ciclos García, Bike Xtrem, Deportes Manzanedo, TecniSport, Vikings, Al Límite Bicis, Más Bici, MadHouse, Mawi Academia, Be Up Burgos, Proyecto Hombre Burgos y Proyecto Joven Burgos. «Además, también habrá dorsales disponibles el mismo día de la cita», añadió Domingo.

Por otra parte y para celebrar los 35 años de recorrido, la entidad ha elaborado un vídeo conmemorativo titulado ‘35 razones para participar’ que «está protagonizada por entidades colaboradores y profesionales de Proyecto Hombre».