Una intoxicada por humo al arder una freidora en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Una mujer ha resultado intoxicada por inhalación de humo tras arder una freidora en una vivienda de Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 19.20 horas en la informan del incendio de una freidora en una vivienda situada en la calle Juan Alcedo de Rocha, en Villafría.

Según indica el alertante, ya no hay fuego pero hay una gran cantidad de humo y no hay personas afectadas. El centro de emergencias del 1-1-2 avisa a la Policía Local de Burgos, a la Policía Nacional y a los Bomberos de Burgos.

En el lugar, la Policía Local solicita asistencia sanitaria para atender a una mujer adulta que ha resultado intoxicada por humo, por lo que se ha avisado a Sacyl-Emergencias Sanitarias.