«Estas personas vienen aquí a trabajar, tienen que tener los mismos derechos»

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

Los casos de explotación laboral que han aflorado en los últimos días marcó parte de la comparecencia de los sindicatos CCOO y UGT para presentar la manifestación del 1º de Mayo. Una situación que, según el secretario provincial de CCOO en Burgos, Rubén Velasco, se da porque «no disponemos de mano de obra y menos en sectores tan precarios».

Consideró que «no es de recibo, que yo mismo lo vi ayer [por el martes] en una obra, que vienen a trabajar en la construcción y que no reciban un salario». Por ello pidió que «no se demonice a estas personas, vienen a trabajar y tienen que tener los mismos derechos». Velasco también mencionó las reivindicaciones de los educadores de niños de 0 a 3 años, en huelga para reclamar sueldos dignos. Sara Gil, secretaria provincial de UGT en Burgos, destacó que «el salario tiene que ser acorde con el trabajo que se realiza», ya que «no es justificable que gente que trabaja, que tiene una nómina, no llegue a fin de mes».

La vivienda es otro de los ejes de las reivindicaciones de los sindicatos, una cuestión que «nos preocupa muchísimo a todos». Gil lanzaba una pregunta al aire:«¿Cómo vamos a poder progresar si nuestros jóvenes no se pueden emancipar porque no tienen acceso a una vivienda?». Incidió que la vivienda «no es un lujo es un derecho». Del mismo modo, señaló que «cuando se nos atacan nuestros derechos laborales, la democracia es cuando se debilita», más cuando «se desprecia la negociación colectiva». Gil también lanzó un «no rotundo» a la guerra.

Olga Ortega, representante de la Federación de Servicios de UGT, habló de los «convenios paralizados», cerca de un centenar en Castilla y León, ya que «las patronales piden más productividad pero no ponen ni los medios en algunos casos ni las medidas para hacerlo». Y afrontan las negociaciones «quitando salarios o mejores sociales».

Natalia San Emeterio, responsable de Juventud en CCOO, destacó que la movilización del 1º de Mayo sirve para «reivindicar las necesidades que tenemos, de oportunidades para equivocarnos, para poder construir un proyecto de vida». Algo en lo que «los derechos labores es fundamental». La manifestación partirá el viernes de la Plaza del Cid a las 12 del mediodía.