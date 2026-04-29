Denuncian otro posible caso de explotación laboral en Miranda

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

La explotación laboral a trabajadores extranjeros de la construcción en Burgos sigue aflorando nuevos casos, y todos vinculados al mismo contratista. El último posible abuso descubierto ha sido en una obra de Miranda de Ebro, que se suma al que afloró durante la jornada del pasado martes en una obra de Coprasa, donde un trabajador de origen marroquí se encaramó hasta la mitad del brazo vertical de una grúa para denunciar que llevaba meses sin cobrar.

Cuando se le logró convencer de que bajara de la grúa se descubrió que había llega a trabajar a España a través del mismo contratista, que procede de Italia, el mismo que había traído a los trabajadores de la obra de la calle La Tala, en el barrio de Fuentecillas, donde el pasado 18 de abril dos empleados se subieron a lo alto de una grúa para protestar por su situación. De esta forma, aún a falta de determinar el Miranda, serían al menos cuatro casos relacionados con este contratista procedente de Italia, los dos de Burgos y el de Miranda. Por el momento, desde la Policía Nacional no tienen constancia de este caso.

También se suma alguna de obra en Aranda de Duero, ya que los trabajadores que formaban parte del tajo de Fuentecillas relataban que habían estado en una obra de Aranda de Duero. El secretario provincial de CCOO en Burgos, Rubén Velasco, confirmaba que había cuatro casos que reflejan «diferentes situaciones, unas personas directamente están en una situación irregular total, otras sí que tienen contrato de trabajo».

En el caso de la protesta en la grúa del pasado martes en Coprasa, los trabajadores afectados señalaban a representantes del sindicato CCOO que sí tenían contrato pero que llevaban meses sin cobrar. El contratista señalado se encarga del transporte de los trabajadores desde Italia a Burgos, donde se les alojaría en ‘pisos patera’.

De hecho, añade el responsable provincial de este sindicato, «hay figuras de empleadores-autonómos». Por ello, lo que se está ahora investigando es «ver exactamente hasta qué punto es legal o no es legal», y reiteró que se han dado estas cuatro obras de Burgos, Miranda y Aranda.

Las protestas de estos trabajadores han permitido sacar a la luz lo que ya se investiga como un posible delito de trata de personas con fines de explotación laboral, tal y como confirmó el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, en una reciente visita a Burgos con motivo de las obras de remodelación de las sedes de Policía Local y Bomberos. Velasco recordó que la Inspección de Trabajo está «de oficio», así como el propio sindicato que «hemos denunciado a mayores».

El sindicato también ha estado preocupado por el bienestar de los trabajadores afectados desde el primer momento, ya que a pie de obra relataban una situación de explotación que iba más allá de la obra, de que en muchos casos trabajaran sin contrato y que no se les pagara desde hace tres meses. Además, llevaban días sin comer y vivían hacinados y en unas pésimas condiciones en pisos sin las mínimas condiciones de salubridad.

En este sentido, el secretario provincial de CCOO indicaba que «hemos contactado con los servicios sociales del Ayuntamiento, con Cáritas, para solucionar en un primer momento lo que es el alojamiento y manutención que estas personas no tienen» porque «directamente no han cobrado estos meses que han estado en España». La secretaria general de Hábitat CCOO, Lourdes Herreros, se reunirá con el jefe de la Oficina Territorial de Trabajo y la jefa de la Inspección de Trabajo en Burgos para tratar de esta situación.