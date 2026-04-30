Así ha sido la final del Steam Talent Kids: Trabajo en equipo y tecnología por los cuatro costados

Los participantes posan antes de arrancar con las pruebas en la Universidad IsabelI.Oscar Corcuera

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

La Universidad Isabel I fue la encargada de acoger la esperada fase final del programa STEAM Talent Kids una iniciativa que busca despertar vocaciones tempranas en ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas (STEAM) entre los alumnos de 5º y 6º de Primaria de Castilla y León. Medio centenar de alumnos de la Asociación Lucidus Burgos y del CEIP Fernando de Rojas también de la capital burgalesa, así como del CEIP Pinares del Cega, de Valladolid y del CEIP Virgen del Brezo, de Palencia participaron con ilusión en una jornada cargada de emoción, tecnología y trabajo en equipo, poniendo en práctica todo lo aprendido.

La jornada, que tuvo como vencedores a los estudiantes de la Asociación Lucidus, arrancó con la bienvenida a los participantes, que corrió a cargo de Patricia Cabrero, vicerrectora de Investigación de la Universidad Isabel I, quien destacó la importancia del día para los jóvenes participantes. «Hoy sois los protagonistas. Habéis aprendido robótica y programación, habéis demostrado vuestras ganas de aprender y vuestra capacidad de trabajar en equipo. Gracias a los colegios, profesores y familias por su implicación». La vicerrectora también quiso poner en valor la implicación de Fundación ASTI, Junta de Castilla y León, Diputación y Fundación La Caixa, porque «sin su apoyo este programa no sería posible».

Por su parte, el director general de Innovación y Formación del Profesorado, Luis- Domingo González, puso el foco en la «verdadera inteligencia importante, que es la inteligencia emocional». González destacó que «lo verdaderamente valioso de esta iniciativa no es quién gana o pierde, sino el camino recorrido».

Aseguró que «la clave del éxito reside en saber conectar con los compañeros, trabajar en equipo e inspirar a los demás» y que «no pasa nada por no saber algo a la primera porque lo fundamental es coger confianza y tener mentalidad de crecimiento», subrayó.

Natalia Díez, responsable de Acción Social de laCaixa Castilla y León, fue quien destacó la vertiente social y la importancia del acceso equitativo a la tecnología. Puso en valor que «este programa es una oportunidad real que trasciende las barreras geográficas o personales de cada alumno» y que la meta es que «cada niño disfrute de la experiencia como un hito en su desarrollo personal».

A lo largo de la jornada los pequeños han demostrado lo aprendido durante meses y han desarrollado en cuatro pruebas distintas las habilidades técnicas adquiridas, pero sobre todo, han integrado «lo importante que es resolver problemas de forma colaborativa».

Con ‘Dibuja la figura’, los alumnos tuvieron que programar sus robots para trazar cinco figuras en un tablero en un máximo de 5 minutos, demostrando precisión y creatividad. Con ‘Laberinto’, cada robot debía completar un recorrido con 4 giros en menos de 30 segundos. El entusiasmo era palpable con cada intento y hubo gritos, saltos y aplausos por tiempos medios de pocos segundos. En ‘Tira latas’, los jóvenes participantes desafiaron a los robots a derribar tres latas dentro de un círculo sin salirse, en apenas medio minuto.

Con las tres pruebas completadas y tras la suma de puntos se produjo la fase final con los tres finalistas. La prueba que determinó al ganador fue ‘Tira Líneas’. A pesar de la competición, el espíritu deportivo y la emoción no decayó, y las pruebas se vivieron con nervios pero también con mucha ilusión y los alumnos demostraron que el futuro de la ciencia y de la tecnología comienza en las aulas y se «construye con pasión, esfuerzo y compañerismo».