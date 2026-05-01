Evacuado al HUBU tras una agresión en la calle Briviesca

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

La calle Briviesca de Burgos ha vuelto ser escenario de una agresión. Con la mañana ya avanzada, pasadas las 11.00 horas, empezaron a verse vehículos policiales con las sirenas activadas por la avenida de la Paz, lo que hacía pensar en un nuevo incidente en este calle en la que hay abiertos dos 'after' hasta más allá de mediodía.

El centro de operaciones del 1-1-2 confirmaba el incidente, a las 11.00 horas había recibido una llamada en la que se informaba de una agresión a un joven, de unos 25 años, por parte de otro individuo, según la información facilitada por el alertante.

A continuación, se dio aviso a la Policía Local, Policía Nacional y a Sacyl-Emergencias Sanitarias, que en un primer momento envió una ambulancia soporte vital básico, aunque finalmente fueron dos las ambulancias que acudieron a la emergencia.

Los agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local que llegaron al lugar se encontraron con un joven tendido en el suelo, inmóvil, sobre la acera de enfrente entre los dos 'after'. Lo primero que hicieron los agentes cuando llegaron al lugar fue comprobar el estado del joven, que no respondía a las preguntas de los agentes, mientras se movilizaban a los servicios sanitarios.

A continuación, los policías empezaron a entrevistarse con posibles testigos de lo sucedido, uno de ellos, otro joven que estaba junto al joven inconsciente cuando llegaron los agentes.

Durante esos instantes, agentes de la Policía Local cortaron el tráfico en la calle Briviesca hasta la llegada de la ambulancia para, a continuación, abandonar las dotaciones de la Policía Local el lugar y dejar la intervención en manos de la Policía Nacional.

Los agentes desplegados en la zona comenzaron una ronda por el lugar para buscar a posibles testigos de lo que había podido suceder, mientras los sanitarios que acaban de llegar a la calle Briviesca, trataron de reanimar al joven, que presentaba un golpe en la cabeza.

Al poco rato, los sanitarios sacaron de la ambulancia una camilla para trasladar al joven al interior, donde permanecieron varios minutos para estabilizarlo. Poco después llegaba una segunda ambulancia a la calle Briviesca.

Los agentes continuaron con la búsqueda de posibles testigos de lo que había sucedido para tratar de esclarecer las circunstancias en las que pudo producirse la agresión.

La intervención policial generó una gran expectación en la calle Briviesca, con decenas de vecinos asomados a las ventanas para seguir lo que pasaba. Uno de ellos comentaba a una vecina mientras pasaba por la zona que "todos los días igual". Otro, con resignación, también afirmaba que es algo muy habitual.