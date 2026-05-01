Así ha sido la manifestación del 1º de mayo: Un millar de burgaleses piden «salarios dignos y más protección social»

Instante de la manifestación convocada por CCOO y UGT por el Día del Trabajo.© TOMÁS ALONSO

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Un millar de burgaleses acudieron a la plaza del Cid de Burgos para participar en la movilización por el Día del Trabajador, convocada de manera conjunta por los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT. La tradicional manifestación del Primero de Mayo tenía en esta ocasión por lema ‘‘Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia’.

Antes de que arrancara la marcha los portavoces de ambos sindicatos, Sara Gil y Rubén Velasco, volvían a incidir en los tres pilares que sustentan la convocatoria. «Es necesario que los salarios sean acordes al trabajo que se desempeña».

Y es que, tal y como denunciaron, «el coste de la vida está teniendo una incidencia directa sobre miles de familias trabajadoras», que «están viendo cómo sus sueldos continúan sin corresponder al ritmo de subida de los precios». Así las cosas, los sindicalistas reclamaron «sueldos dignos, refuerzo de la negociación colectiva y más protección para los trabajadores».

Además, pusieron el foco sobre la problemática de la vivienda, que «se está convirtiendo en un lujo que muchas familias no pueden alcanzar cuando debería ser un derecho para todos». Desde los sindicatos, sus portavoces recordaron que tener un lugar para vivir es «un derecho esencial y no debe ser un elemento inaccesible o reservado para una pequeña minoría» por lo que reclamaron «políticas públicas que faciliten el acceso a un hogar en condiciones asequibles para todas las personas».

Por último, los portavoces de CCOO y UGT señalaron que «no nos podemos olvidar en este día de la importancia de defender la democracia». Una democracia que «se deshace cuando se trata de silenciar a los sindicatos y cuando desde la patronal y las administraciones se desprecia la negociación colectiva».

Par Gil y Velasco «la calidad democrática y el diálogo social ha sido y son herramientas fundamentales para afrontar los retos del presente». Por eso, ambos sindicatos hicieron hincapié en que «instituciones y administraciones deben continuar garantizando espacios de consenso, de diálogo, estabilidad y participación de todos los agentes sociales». Ambas centrales apelaron a que las instituciones continúen garantizando espacios de consenso, estabilidad y participación de los agentes sociales.

Escenario político

Preguntados por el nuevo escenario político en Castilla y León, los representantes sindicales mostraron su voluntad y su deseo de mantener «una interlocución firme en defensa de los derechos de la clase trabajadora», y advirtieron que «no admitiremos retrocesos en materia laboral y social».

En este sentido, reiteraron su disposición a «seguir defendiendo las condiciones laborales y el papel de la negociación colectiva como herramienta fundamental para el avance de los derechos de los trabajadores y trabajadoras».

La manifestación se desarrolló en un ambiente reivindicativo y participativo sin incidentes. Tras salir de la plaza del Mío Cid, continuó por San Lesmes para seguir por la calle Alonso Martínez, Laín Calvo y La Paloma hasta llegar a la plaza del Rey San Fernando. Desde allí, siguió por el Arco de Santa María y el paseo del Espolón para concluir en la plaza Mayor, donde se procedió a la lectura del tradicional manifiesto.