El Grupo Ureta Tizona Burgos, ante sus dos últimas batallas para sellar la salvación

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El final de la temporada regular de Primera FEB se encuentra a la vuelta de la esquina. Dos jornadas separan al Grupo Ureta Tizona del objetivo de la salvación. Los de Denís Pombar dependen de sí mismos para quedarse una temporada en la categoría de plata del baloncesto nacional.

Por segunda fecha consecutiva, los burgaleses jugarán lejos de su público y ponen rumbo a tierras alicantinas, donde el sábado a las 19:00 se enfrentarán al HLA Alicante.

El Tizona se encuentra ahora mismo en el mejor estado de forma de la campaña, por lo que buscarán alargar esa racha de victorias en un compromiso que puede terminar suponiendo una permanencia de forma matemática. Las cuentas están ahí, pero el preparador gallego no quiere perder el foco ni mirar más allá del partido que se disputará en el Centro de Tecnificación Deportiva de Alicante: “Tenemos que conseguir hacer un ejercicio de inteligencia emocionar y lograr evadirnos de lo de fuera”.

La jornada 30, en la cual Tizona descansó, terminó de la peor manera posible tras los resultados obtenidos por los rivales directos, dejando al equipo en la última posición de la tabla.

Desde ese momento, la dinámica y los resultados han acompañado a los castellanos que, a falta de dos compromisos, se encuentran más optimistas en cuanto a salvar la categoría se refiere.

Una victoria en la prórroga ante Monbus Obradoiro, sumada a la obtenida en la última fecha en Melilla, han catapultado los ánimos y la confianza dentro de la plantilla ante esta semana final de competición.

Para la última salida de la temporada estarán todos los jugadores disponibles, incluido Andy Huelves, quien hiciera saltar las alarmas en el Javier Imbroda por una torcedura en su tobillo.“Andy ya está trabajando con el grupo y esperamos que pueda llegar sin problemas", explicaba Pombar.

A su vez expresaba el deseo de poder "llegar sanos y con toda la energía del mundo" porque aunque "tenemos cierto cansancio acumulado, pero estamos centrados en el objetivo e intentaremos dar nuestro máximo independientemente de las circunstancias externas”.

En el otro lado de la pista esperará el HLA Alicante que, en su búsqueda por certificar el Playoff, saldrá con mucha hambre y con garra en el último compromiso ante su público.

En una temporada que ha ido de más a menos en cuanto a resultados, el equipo dirigido por Rubén Perelló siempre plantea un reto y el partido será muy complicado en este momento de la temporada. Pombar explicaba que “las batallas por controlar a nuestro par son un reto grande, pero si queremos competir y conseguir una victoria tenemos que demostrar que somos capaces de hacerlo”.

La principal amenaza de HLA Alicante reside en la figura de Kevin Larsen. El danés se ha erigido como el jugador mejor valorado de la liga y enfrentarse a él es un desafío mayúsculo para los rivales.

Pero el peligro no viene únicamente de Larsen, la plantilla es muy completa y tiene varios nombres propios que tener en cuenta: “HLA Alicante tiene una plantilla con nombres que conjugan muy bien entre ellos. Eddy Polanco y Mike Torres son capaces de ir a la línea de tiro libre con mucha facilidad. Tienen aspectos de los que tenemos que estar muy pendientes para seguir mejorando e igualar ese nivel”.