Un 'planazo' como manda la tradición

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Desde bebés en brazos, bien protegidos del sol, hasta los que dejaron atrás esa etapa antes siquiera de existir la Feria de Lerma, la variedad de visitantes marca por tradición la cita por excelencia de la comarca del Arlanza. Y más allá. De la Ribera llegaba, por ejemplo, Manolo, para cumplir. No ha fallado en décadas y siempre «por curiosidad». Aunque ha estado ligado al campo, esa etapa quedó atrás, y ahora se dedica a dejarse sorprender por los adelantos que la cita reúne. «Las máquinas que movía yo no se parecen ni de lejos a esto. Antes eran tractores sin doble tracción, que se ponían de manos en cualquier sitio. Hoy todo es muy diferente», explica, para añadir que, ante todo, el primero de mayo en la Villa Ducal es un día «de encuentro» y de disfrute. Lo corroboran sus tres amigos, con los que almorzará después de recorrer la campa casi atestada desde primera hora.

Lo propio harán Rodrigo y César cuando regresen a Quintanilla del Agua. Como cada año se juntan para «echar un vistazo» aunque no tienen relación alguna con el sector. La experiencia como visitantes, sin embargo, les basta para llegar a la misma conclusión que Manolo: «Este año hay más movimiento», aseguran los tres, para reconocer que en ediciones anteriores «estaba decayendo» y celebrar que los responsables hayan peleado para que este evento «no muera». «Sería una pena», coinciden de nuevo, para proseguir tras la charla con su tradicional ‘planazo’.

Daba el pistoletazo de salida oficial el también típico corte de cinta inaugural, que ayer, como cada año, congregaba a representantes de todas las administraciones y formaciones políticas, desde la alcaldesa de Lerma, María del Carmen Castrillo, hasta la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, pasando por diputados nacionales y provinciales, como Ángel Ibáñez (PP), Esther Peña (PSOE), los ‘populares’ Inmaculada Sierra, Ramiro Ibáñez, Ángel Carretón, Francisco Javier Arroyo, Carlos Gallo o Manuel Villanueva, los socialistas Nuria Barrio, Purificación Rueda o Javier Lezcano, o el de Abascal, Ángel Martín, entre otros.

También acudían senadores, como el exalcalde de la capital burgalesa, Javier Lacalle, y, sobre todo, flamantes procuradores recién nombrados: Estrella Paredes (PSOE), Marta Alegría (Vox), Carmen Santillana (PP), Marta Arroyo (PP) o Luis Alberto Rasero (PP), por citar algunos ejemplos, acompañados de expertos en tales lides como Virginia Jiménez (PSOE), Luis Briones (PSOE) e Iñaki Sicilia (Vox). El subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, y el delegado de la Junta, Roberto Saiz, encabezaban una comitiva en la que destacaba José Miguel García, rector de la Universidad de Burgos, con especial presencia en la carpa vinculada a Digivit, en la que desplegaba su oferta educativa vinculada con el campo.

Todos disfrutaron del paseo de rigor y algunos incluso se animaron a tirar de porrón en los puestos de las organizaciones agrarias antes de hacer parada en el mercado de productores con vistas a una plaza que se encargará de llenar de vida el Jartada Fest. Hoy La Reina Show toma los mandos, mientras que el domingo (tras reprogramarse las citas por la previsión de lluvia para mañana sábado) DJ Petite Mort amenizará el vermut musical a partir de las 12 horas, seguido del concierto de Víctor Rutty, cabeza de cartel, a las 13.30. La jornada se completa con hinchables y actividades infantiles en la campa, entre las 12 y las 15, lo que refuerza el carácter festivo de una feria pensada para disfrutarse durante todo el fin de semana.