Sopa Risa pone ritmo a la lectura en las aulas de los colegios de Burgos

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Animar a leer a los más pequeños de la casa con música, baile y personajes divertidos. Este es el objetivo en el que se ha embarcado el grupo musical infantil burgalés Sopa Risa y en el que ha encontrado la complicidad de un buen número de centros escolares de toda la ciudad y alguno de la provincia.

Y es que, aunque la actividad principal de Lucía Sainz, Rubén Daspet, Rubén Quintanilla y Miriam Martínez es la música con letras y acordes creados por ellos, esta vez han escrito un cuento infantil en el que los protagonistas son algunas de las mascotas que han ideado durante los últimos años. ‘Discocodrilo, en busca del ritmo perdido’ es el título de este trabajo, que les ha abierto las puertas de los coles.

Como explican los integrantes del grupo, que se unieron a esta aventura en el año 2018, están encontrando «muchísima participación» por parte de los escolares burgaleses del último curso de Infantil y de Primero de Primaria, la etapa en la que están descubriendo la lectura.

Los escolares del colegio Jueces de Castilla, de la capital burgalesa, en un momento del cuentacuentos con Discocodrilo y Lucía Sainz.SOPA RISA

Con el personaje protagonista, que es un cocodrilo al que le encanta la música ‘disco’ y que ha perdido el ritmo, en esta actividad de animación lectora Sopa Risa combina cuentacuentos, dinamización musical y la aparición sorpresa del personaje, creando una experiencia inmersiva que conecta con el alumnado desde el juego y la emoción.

Hasta el momento, la iniciativa ha visitado centros como el CEIP Claudio Sánchez Albornoz, CEIP Petra Lafont, Colegio Apóstol San Pablo, Liceo Castilla, CEIP Jueces de Castilla, El Zapatito, Saldaña, CEIP Ribera del Vena y CEIP Isabel de Basilea, con una acogida muy positiva tanto por parte del profesorado como del alumnado.

La campaña gratuita se va a prolongar hasta el mes de junio, así que los integrantes del grupo musical esperan que muchos escolares más conozcan su cuento y pasen una mañana entretenida con la excusa de leer un nuevo cuento.

«Los niños salen cantando, bailando y con ganas de seguir descubriendo la historia en casa», explican desde Sopa Risa, que impulsa esta campaña como parte de su apuesta por fomentar la lectura desde edades tempranas de forma lúdica y accesible.

Portada del primer cuento de Sopa Risa.

Con nuevas visitas ya programadas en más colegios, los integrantes de este grupo continuarán recorriendo la ciudad durante las próximas semanas, consolidando una iniciativa que une educación, cultura y entretenimiento. Además, esta actividad forma parte de una acción promocional del grupo, que busca acercar su universo musical y narrativo a las familias burgalesas.

‘Discocodrilo, en busca del ritmo perdido’ es un cuento ilustrado que amplía la experiencia del grupo más allá del escenario. La historia, protagonizada por uno de sus personajes más carismáticos, combina música, ritmo y aventura para acercar la lectura a los más pequeños desde un lenguaje cercano y lúdico.

En este cuento, los pequeños escolares pueden conocer, si es que todavía no lo han hecho, a otros personajes imaginados por Sopa Risa. Cora la Lora, DJ Pigüin y Karina son algunos de ellos, que participan animando los conciertos del grupo durante su gira. En el cuento tratan de ayudar a Discocodrilo a encontrar el ritmo perdido. ¿Lo conseguirán? Para descubrirlo solo tienes que leer esta historia.