Confirmado: Tráfico prueba un segundo radar de tramo en Burgos

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

La Dirección General de Tráfico (DGT) ya ha realizado pruebas con el que será el segundo radar de tramo en las carreteras de la provincia. El radar, que aún no está operativo a falta de que se oficialice su puesta en funcionamiento, según señalan desde la DGT, se ubica entre los kilómetro 5,1 y 8,8 de la N-623 (carretera de Santander), entre la salida del término municipal de la capital y Sotopalacios, y operará en los dos sentidos de la circulación. Aunque desde la DGT señalan que aún no está y no aparece en el último listado de radares que publica en su página web, en una publicación del pasado mes de abril sí que aparecía en el listado de radares.

No obstante, desde la DGT indican que si no aparecen en ese listado «aún cuando estén ya colocados en la carretera» no funcionan. Como es habitual, se informará de su puesta en funcionamiento y, como es habitual, «se dará un tiempo de prueba durante el cual sólo se envían cartas informativas a los conductores que no los respetan». Normalmente, se da un periodo de un mes para no multar pero sí informar a los conductores.

Una vez que se ponga en marcha será el segundo radar de tramo que opere en la provincia de Burgos. Desde el pasado año, ya funciona un radar de tramo en la carretera N-120 (Burgos-Logroño), concretamente en un tramo de 2,3 kilómetros, entre las localidades de Villafranca Montes de Oca y Villambistia.