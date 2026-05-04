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La operación de tráfico 1 de Mayo deja tres heridos leves en las carreteras de Burgos

Las mayores intensidades se registraron la tarde del domingo 3 de mayo

Imagen de tráfico en el entorno del Nudo Landa.

Imagen de tráfico en el entorno del Nudo Landa.Oscar Corcuera

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La operación especial de tráfico 1 de Mayo dejó tres accidentes con tres heridos leves en las carreteras de la provincia de Burgos. La operación se ha desarrollado en las carreteras de la provincia con un tráfico intenso.

Las mayores intensidades se han registrado en la tarde del domingo 3 de mayo alcanzando los 2900 vehículos/hora y sentido en las principales vías de la provincia A-1, AP-1, A-231 y A-62.

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