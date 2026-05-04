La operación de tráfico 1 de Mayo deja tres heridos leves en las carreteras de Burgos
Las mayores intensidades se registraron la tarde del domingo 3 de mayo
La operación especial de tráfico 1 de Mayo dejó tres accidentes con tres heridos leves en las carreteras de la provincia de Burgos. La operación se ha desarrollado en las carreteras de la provincia con un tráfico intenso.
Burgos
Una colisión sin heridos provoca tres kilómetros de retenciones en la A-1 en Gumiel de Izán
El Correo de Burgos | El Mundo
Las mayores intensidades se han registrado en la tarde del domingo 3 de mayo alcanzando los 2900 vehículos/hora y sentido en las principales vías de la provincia A-1, AP-1, A-231 y A-62.