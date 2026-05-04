Ayala asegura que el informe de la Junta «no tiene por qué implicar retrasos en la reforma de El Plantío»

Juan Manuel Manso, Cristina Ayala y Carolina Álvarez, en la rueda de prensa para presentar la posición del equipo de Gobierno sobre la reforma de El Plantío.ICAL

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«No tiene por qué retrasar más los tiempos». La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, aseguró que la negativa de la Junta de Castilla y León a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para llevar a cabo la reforma de El Plantío «no tiene por qué suponer un retraso en el proyecto».

La popular afirmó que el proyecto «sigue siendo una prioridad absoluta» y que el Ayuntamiento continuará su colaboración estrecha con el Burgos CF. En este sentido, subrayó la importancia de la obra para la ciudad y aseguró que «el equipo de Gobierno ya trabaja para subsanar las deficiencias señaladas en el informe autonómico».

Aseveró que los técnicos del Consistorio consideran que los informes desfavorables son «perfectamente salvables» y recordó que «es poco frecuente que este tipo de documentos urbanísticos reciban luz verde en su primera presentación». Finalmente enfatizó que el objetivo municipal coincide plenamente con el del club. «Queremos dotar a la ciudad del estadio reformado lo antes posible», señaló y priorizó «la seguridad jurídica del proyecto sobre la urgencia del calendario».

Sospechas de vox

Por su parte, el portavoz municipal de Vox, Fernando Martínez-Acitores, trasladó sus «sospechas» sobre si el equipo de Gobierno tiene verdadero interés en el proyecto de mejora de El Plantío, a pesar de que «hubo un consenso político en tirar hacia adelante con esta intervención». El concejal añadió que esta reflexión «es un poco de especulación porque, efectivamente, yo ni he visto el informe de la Junta, ni nos lo han trasladado».