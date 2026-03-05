Estas son las prioridades de inversión de Deportes con 4,5 millones (obras largamente esperadas)

El velódromo de San Cristóbal lleva años en desuso y, por tanto, el deterioro de la instalación solo va en aumento.TOMÁS ALONSO

El área de Deportes del Ayuntamiento de Burgos prevé movilizar durante 2026 algo más de 4,5 millones de euros (4.510.274) en inversiones vinculadas a la renovación y mantenimiento de las instalaciones municipales, según se recoge en el presupuesto pendiente de aprobación definitiva.

Durante la presentación de la memoria del Servicio Municipalizado de Deportes, la alcaldesa, Cristina Ayala y la concejala delegada, Carolina Álvarez, explicaron las principales partidas en las que están incluidas cantidades para el inicio de las obras del esperado polideportivo de San Pedro y San Felices (750.000 euros), que se ejecutará en fases, así como la remodelación del edificio central de las piscinas del Plantío (657.370 euros) y la demolición del velódromo de San Cristóbal (378.593 euros), cuyo proyecto de derribo ya está a disposición del Ayuntamiento.

El plan de inversiones incluye además 656.000 euros para los vestuarios del polideportivo Bienvenido Nieto, en el complejo de San Amaro, así como 696.000 euros para actuaciones en el polideportivo Mariano Gaspar, que se completará con otros 400.000 euros para el año 2027.

La reforma de los vestuarios de Pallafría se ejecutará con cargo a una partida que suma 350.000 euros, de acuerdo a un proyecto que también lleva varios meses redactado. La cubierta del Polideportivo de Lavaderos, cuyo inicio es inminente en cuanto se tenga el presupuesto en vigor, se une a las inversiones previstas este ejercicio con otros 386.461 euros.

Ayala se refirió a otro de los compromisos adquiridos este mandato, como es el nuevo marcador del Coliseum, que está recogido en el presupuesto con otros 280.000 euros, aunque no se atrevió a concretar los plazos de cuándo podrá estar en uso para los partidos que juega el San Pablo. Otras obras menores previstas son la sustitución de la caldera del módulo de atletismo (46.376 euros), renovación de hidrosanitarios por 106.700 euros, así como otros 64.645 para actuaciones de climatización de edificios para llegar a los 4,5 millones indicados al comienzo de estas líneas.

La alcaldesa subrayó que el objetivo es seguir mejorando las infraestructuras deportivas de la ciudad y responder al creciente uso que hacen de ellas los burgaleses.

San Cristóbal

Con respecto al futuro del espacio deportivo que se generará en San Cristóbal tras el derribo del velódromo, la intención municipal es priorizar la demolición para posteriormente definir el uso; si bien entre las opciones planteadas está la construcción de una nueva piscina, que podría quedar pendiente para el próximo mandato municipal. En un pleno reciente, se aprobó por unanimidad la propuesta del PSOE para ubicar unas piscinas y, como dijo Álvarez, «se ha escuchado a la gente y sus necesidades y se ha visto que quizá la piscina sea la idea más adecuada». Además, se adecuaron los campos del Sedano que están al lado.

Pistas del Centro Cívico Río Vena

Por otro lado, la concejala de Deportes ofreció detalles de cómo van las actuaciones para volver a poner en uso la pista polideportiva del Centro Cívico Río Vena, que se vio dañada por unas inundaciones al entrar el agua al poco tiempo de haber sido remodelada, de acuerdo a un proyecto de obras que venía del mandato anterior.

Así indicó que la parte de la obra que correspondía a Aguas, que era aumentar la capacidad del colector, ya está terminada. A la vez, está encargada la actuación urbanística en el acceso para cambiar las pendientes y evitar que se acumule de nuevo el agua en caso de lluvias fuertes, una intervención en la que trabajan conjuntamente las áreas de Fomento y Servicios Sociales. La sustitución del parqué será la última fase y para ello está ingresado el dinero del seguro que cubrirá el coste, unos 135.000 euros. Está por ver si para septiembre, de cara a la próxima temporada de deporte, podría estar operativa la instalación, «ya que dar plazos en la administración siempre es complejo», afirmaba Álvarez.

En la zona deportiva de Río Vena también se contempla afrontar este año la reforma de los vestuarios de las pistas de tenis.