El Ayuntamiento avanza en la elaboración de un nuevo plan municipal de salud

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Burgos avanza en la elaboración de un nuevo plan municipal de salud, que sustituirá al vigente desde 2009 y que deberá estar finalizado en junio de 2026. El documento, actualmente en fase de desarrollo, se estructurará en tres grandes bloques, desde un diagnóstico de la situación de salud del municipio, la definición de objetivos y prioridades, hasta la formulación de estrategias, acciones destinadas a cumplir los retos fijados y su posterior evaluación.

El plan, adjudicado a la consultora GeoCyL -responsable también del nuevo plan de adicciones- por 17.666 euros (IVA incluido), implicará de forma transversal distintas áreas municipales. Entre las líneas de actuación previstas, a criterio de la Administración loca, se incluyen medidas relacionadas con el medio ambiente y la movilidad, tales como "la mejora de aceras, pasos de peatones o el impulso de carriles bici", según detalló Niño, y propuestas vinculadas a la alimentación saludable, la prevención de hábitos nocivos como el consumo de tabaco o alcohol y el fomento del envejecimiento activo.

Además, el documento incorporará ámbitos como la salud mental y el bienestar, con escasa presencia en el texto en vigor, la educación y comunicación en materia sanitaria, el acceso a servicios y la promoción de entornos saludables. El edil de Sanidad subrayó al respecto la necesidad de actualizar este instrumento, "dado que el anterior está obsoleto tras más de una década sin revisiones".

El concejal también recordó que el Ayuntamiento forma parte de la red de promotores de vida saludable, iniciativa coordinada por la Junta de Castilla y León a través de la Dirección General de Salud Pública y en la que participan de forma voluntaria distintos municipios de la comunidad.

Creada en 2018, esta red "tiene como objetivo mejorar la coordinación entre instituciones, potenciar la formación de profesionales en promoción de la salud y facilitar la implantación de hábitos saludables a nivel local" y se encuentra en proceso de reactivación tras la parada sufrida por la pandemia.

En este contexto, Niño anunció que Burgos participará activamente en su renacer y estará presente en una reunión telemática prevista para el 21 de mayo, en la que se definirán las próximas líneas de actuación, así como en un encuentro presencial posterior en Valladolid. El edil valoró positivamente esta colaboración, "al permitir compartir experiencias, detectar necesidades comunes y coordinar estrategias en materia de salud pública".