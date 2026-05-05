Revisan Progreso 14, uno de los edificios en ruinas que está en el foco de Licencias

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

La presencia de los Bomberos de Burgos a media mañana despertó todas las alarmas en la calle Progreso, donde, en el número 14, se ubica uno de los edificios que está bajo el foco del área de Licencias por su estado ruinoso que ha hecho que desde hace tiempo, pese a la colocación de una valla de protección, los Bomberos tuvieran que colocar unas vallas en la acera para reforzar la seguridad.

Tras la alarma se pasó a la expectación, sobre todo cuando la autoescala que se desplazó al lugar desplegó el brazo hasta una de las ventanas del edificio. En la cesta iban un bombero y un técnico municipal que accedieron al interior del edificio por una de las ventanas para realizar una revisión, según confirmaron posteriormente fuentes del parque de Bomberos consultadas por este periódico.

Este edificio es uno de los cuatro inmuebles sobre los que el área de Licencias tiene abierto un expediente de ruina. Además, Licencias tiene abiertos expedientes en la calle Hospital Militar, en los números 10 y 12, en la calle Diego Luis de San Vitores, el último expediente firmado por el Ayuntamiento, y Cardenal Segura 2 y 4, donde el Consistorio ordenó el desalojo del inmueble y sobre el que se dio un plazo de un mes a los propietarios para que actúen. En caso contrario, se iniciaría un procedimiento sancionador previo a una posible ejecución subsidiaria. No obstante, el concejal de Licencias, Juan ManuelManso, reconoció que la capacidad de actuar de la administración pública es limitada tanto en recursos humanos como económicos.