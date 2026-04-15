Las cuatro ruinas que tienen en jaque al Ayuntamiento de Burgos (y a los vecinos)

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El área de Licencias del Ayuntamiento de Burgos tiene entre manos cuatro expedientes de ruina, tres de ellos muy conocidos y otro más reciente, en los que se está muy pendiente de exigir a sus propietarios que actúen en consecuencia. Así lo ha explicado el concejal y vicealcalde, Juan Manuel Manso, que ha señalado que la capacidad de actuar de la administración pública es limitada tanto en recursos humanos como económicos.

El edil popular se refirió a los de las calles Hospital Militar 10 y 12, calle Progreso 14, calle Diego Luis de San Vitores (el último firmado) y, entre los casos más relevantes, figura el de Cardenal Segura 2 y 4, donde el Consistorio ha ordenado el desalojo del inmueble y ha dado un plazo de un mes a los propietarios para que actúen. En caso contrario, se iniciará un procedimiento sancionador previo a una posible ejecución subsidiaria.

Manso ha señalado que cuando los servicios técnicos y jurídicos consideran que existe riesgo para las personas, es cuando se toma la iniciativa de actuar de oficio, cosa que defiende, que se ha hecho en Cardenal Segura, que limita con la plaza Mayor, y también en Progreso y en Hospital Militar. "Esta misma semana he firmado un expediente de ruina en Diego Luis de San Vitores y la orden de desalojo de los locales comerciales de Cardena Segura, también la he firmado yo", explicó, a la vez que cargaba contra quienes exigen ahora actuar, "pero se pasaron cuatro años sin mover un puñetero papel", en referencia al grupo municipal socialista.

El responsable político de Licencias defiende que el Ayuntamiento está actuando "con toda la dureza que permite la ley" y ha insistido en que la responsabilidad del mantenimiento de los edificios recae en los propietarios, no en la administración. "Cada palo aguante su vela", ha afirmado. Desde su punto de vista, son los dueños los que tienen capacidad de obrar de manera inmediata y "eso es lo que estamos intentando", ya que recordó que si actúa la administración "por la vía de urgencia", podría demorarse seis meses. Así, comenta que es necesario diseñar un proyecto y licitarlo: "No es posible hacerlo de otra manera".

En cuanto a los plazos en el edificio de Cardenal Segura, sobre el que han comenzado a movilizarse los vecinos de los bloques colindantes, Manso ha indicado que antes de ir a una ejecución subsidiaria se ha dado un mes de plazo para que actúen y, si los dueños no lo hacen, se empezará con los procedimientos sancionadores. Y si no se responde a la imposición de una multa, que podría suponer el 10% de la cantidad que suponga una ejecución subsidiaria (30.000 euros en el caso de que cueste 300.000 euros, puso de ejemplo), entonces es cuando se empezaría con la actuación subsidiaria.

También explicó que el Ayuntamiento es prudente con las ejecuciones subsidiarias porque supone pagar con dinero público una actuación que pertenece a los propietarios y luego no se sabe si se van a recuperar las cantidades. "Esto cuesta dinero, mucho dinero, y quienes nos piden que lo asumamos nosotros luego nos exigen que no subamos los impuestos", añadió.

Manso alegó desconocer si en estos edificios colindantes con la Plaza Mayor se llegaron a poner sanciones, pero sí indicó que los expedientes abiertos se remontan al año 2015. Además, contó que los propietarios cuentan con licencia para el mantenimiento de la estructura del edificio desde la planta segunda, tercera y cubierta, pero no para la baja y la primera, por lo que opina que tendrán que sustituirlo por otro que repare las deficiencias estructurales.