Así avanza la obra del nuevo puente de Castillo de Burgos

Un momento de la visita a las obras del puente del Castillo.© TOMÁS ALONSO

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El área de Vías y Obras está estudiando un modificado del proyecto del puente del Castillo para afrontar la última fase de la intervención, que fue adjudicada en 712.000 euros. La alcaldesa, Cristina Ayala, y el concejal de Urbanismo y Obras, Juan Manuel Manso, han visitado esta mañana los trabajos que está desarrollando la UTE Carretera del Castillo, formada por Padecasa y Cycasa Canteras. Sin embargo, los responsables municipales no han dado más detalles sobre el importe del modificado de obra solicitado, ya que todavía no se ha aprobado por parte de los técnicos municipales.

Independientemente de esta novedad, todavía por concretarse, la obra entra en los últimos compases, ya que la previsión es que finalice hacia el 30 de junio, una vez que se confirmó una ampliación del plazo en tres meses más porque las malas condiciones climatológicas del comienzo del año provocaron que el ritmo se ralentizara. De inicio se pensó que podría haberse puesto en servicio el pasado mes de marzo.

El proyecto ha supuesto, en la práctica, la construcción de un puente completamente nuevo tras detectarse problemas graves en el anterior, como grietas en los estribos y corrosión en las armaduras que comprometían su estabilidad.