Los burgaleses son los más infieles de España y además fantasean con sus conocidos

Burgos, la provincia donde más se admite la infidelidad y más se fantasea con conocidos.FREEPIK

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El recio carácter castellano del que se presume en Burgos, de gente de orden, seria, cabal y en la que se puede confiar tiene un lado oculto cuando se habla de relaciones sexuales según reconocen los propios burgaleses cuando se les pregunta si han sido infieles alguna vez a sus parejas.

La respuesta mayoritaria es que sí, que poner los cuernos no está reñido con la formalidad en otras áreas de la vida y no sólo esto, sino que un gran porcentaje tiene como fantasía sexual montárselo con alguien conocido. Quizá un compañero de trabajo, de estudios o una amistad cercana.

A tanto no se llega en la encuesta que ha desvelado estos datos, pero las respuestas de los burgaleses les han colocado como los más infieles de España en este año.

Burgos aparece en cabeza del mapa nacional de la infidelidad reconocida, con un 52,2% de participantes en un estudio nacional que admite haber sido infiel alguna vez en una relación estable, una cifra que supera en más de veinte puntos la media española y que coloca a la provincia en el extremo más alto de una clasificación en la que Cuenca registra el dato más bajo, con un 16,1%.

El dato procede del Estudio sobre Hábitos Sexuales en España 2026, elaborado por Diversual a partir de 5.414 respuestas de personas adultas recogidas durante el mes de abril, y tiene para Burgos una segunda conclusión muy llamativa, ya que, como se mencionó antes, la fantasía más recurrente en la provincia es mantener relaciones con una persona conocida, tal u como confiesa el 68,1% de quienes participaron en la encuesta.

Muy infieles, pero en la práctica poco sexo

En cuanto a la frecuencia sexual, Burgos pierde la medalla de oro de la infidelidad y en las fantasías con conocidos porque parece que es más el ruido que las nueces, según admiten los participantes en este estudio.

Si la media española de relaciones sexuales con otra persona se sitúa en 5,9 días al mes, con Lleida al frente del mapa nacional, con 7,2 días, el estudio no coloca a Burgos entre los máximos nacionales, pero al menos es superior a Salamanca donde aparece el registro más bajo del país en cuanto a relaciones mensuales. En concreto, los burgaleses mantienen relaciones sexuales, sea en casa o echando una cana a aire, una media de 5,7 días al mes, ligeramente por debajo del promedio estatal.

Más de la mitad de los burgaleses admite haber sido infiel.FREEPIK

La provincia mira cerca cuando fantasea

Burgos lidera la infidelidad declarada y, al mismo tiempo, destaca que pierde el oremus con una fantasía que en vez de proyectarse hacia una figura famosa lejana o un rostro o un cuerpo anónimo visto en las pantallas, se fija en personas del entorno de cada encuestado. El informe no precisa si esa persona conocida pertenece al trabajo, al círculo de amistades, al vecindario o a cualquier otro ámbito próximo, pero ese dato hace que Burgos destaque frente al patrón general del país.

En el conjunto de España, la fantasía más repetida es hacer un trío, elegida por el 58,9% de las personas encuestadas, y es también la opción dominante en 39 provincias. Burgos, en cambio, aparece entre las cinco provincias en las que se impone la fantasía de mantener relaciones con una persona conocida, junto a Albacete y Almería entre los territorios mencionados de forma expresa en el informe.

Castilla y León, de los tríos a la dominación

La encuesta deja otros datos llamativos dentro de Castilla y León. Palencia figura entre las provincias donde más peso tiene la fantasía de hacer un trío, con un 83,3%, junto a Soria, con un 80%, y Ávila, con un 72,2%, mientras que León aparece entre los territorios en los que predomina la fantasía de ser dominado sexualmente, con un 56,1%.

Salamanca protagoniza otro contraste dentro del informe, ya que aparece como la provincia española donde menos días al mes se mantienen relaciones sexuales con otra persona, con una media de 4,2 días, y al mismo tiempo como la que registra un mayor porcentaje de orgasmos en pareja, con un 87,5%. En el extremo opuesto de este último apartado se sitúa Zamora, con un 69,2%, frente a una media nacional del 79,3%.

La frecuencia sexual media en España queda fijada en 5,9 días al mes y el primer puesto nacional corresponde a Lleida, con 7,2 días mensuales, por lo que en esta edición ninguna provincia de Castilla y León aparece en cabeza del indicador de actividad sexual con otra persona.

Lo que dice y lo que no dice la encuesta

El estudio fue diseñado y analizado por las sexólogas Bárbara Montes y Lucía Jiménez y aborda cuestiones como la edad de inicio de las relaciones con penetración, la frecuencia sexual, la infidelidad, el orgasmo, las fantasías, la masturbación, el uso del preservativo, las aplicaciones de citas y el consumo de pornografía.

Los resultados proceden de respuestas declaradas por los participantes, de modo que conviene leerlos como una fotografía de lo que se reconoce en una encuesta y no como una medición oficial del comportamiento íntimo de cada provincia. Con esa cautela, Burgos queda señalada por dos datos difíciles de pasar por alto: es donde más se admite la infidelidad y donde la fantasía sexual más repetida apunta a personas conocidas.