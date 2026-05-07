Sin síntomas de hantavirus: el burgalés confinado en el crucero sigue «bien»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

José Pedro Portillo, el burgalés confinado en el crucero MV Hondius tras detectarse la única cepa conocida de hantavirus que se transmite entre humanos, se encuentra «bien». Por lo que se sabe en estos momentos, sigue se manifestar síntoma alguno aunque permanece «en observación» al igual que el resto de pasajeros.

Oriundo de Lerma, Portillo partió desde Ushuaia, en la provincia argentina de Tierra del Fuego, el pasado 1 de abril. Tal y como avanzó este periódico, después de arribar en Cabo Verde el 3 de mayo, con el brote ya confirmado, contactó con sus familiares para informar de su buen estado.

Pendiente de llegar, junto al resto de viajeros, al puerto de Granadilla de Abona (Canarias) el domingo, deberá «someterse a las directrices del Ministerio de Sanidad», tal y como apunta el subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, a sabiendas de que tendrá que permanecer en cuarentena en el hospital Gómez Ulla de Madrid.

Sin más novedades que aportar por ahora, De la Fuente subraya la necesidad de actuar con el «máximo cuidado» respetando la «libertad individual» de los pasajeros del MV Hondius que, por cuestiones sanitarias, deberán ser trasladados al complejo asistencial madrileño. Entretanto, tanto Portillo como el resto de la tripulación continúan bajo «análisis» para determinar su grado de contacto con los tres fallecidos y los otros cinco afectados.

Tal y como ha podido saber este diario, Portillo es aficionado a la naturaleza, especialmente las aves. De hecho, ha realizado varias aportaciones al Anuario Ornitológico de la Provincia de Burgos y participado en campañas ecologistas como una recogida de firmas, en 2013, para restaurar la laguna de Cañizar (Teruel).

Jubilado a sus 60 años, Portillo no reside habitualmente en Lerma aunque sigue muy ligado a la villa ducal. Quienes le conocen aseguran, además, que destina gran parte de su tiempo a viajar por el mundo. En este caso, lamentablemente, se ha visto inmerso en un inesperado brote de hantavirus que le obligará a alargar sus 'vacaciones' mucho más de lo previsto.