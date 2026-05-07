Estos son los avances de la obra de la senda peatonal y ciclista a Cortes en Burgos

Un momento de la visita a las obras de la nueva senda peatonal y ciclista a Cortes.© TOMÁS ALONSO

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Las obras de la nueva senda peatonal y ciclista que conectará la ciudad con el barrio de Cortes avanzan en plazo, con la parte más importante de la intervención ya realizada y con la vista puesta en el próximo mes de julio, cuando se prevé ponerla en servicio.

Esta es una actuación largamente demandada por los vecinos y que permitirá, por primera vez, disponer de un itinerario seguro para peatones y bicicletas entre ambos puntos. La alcaldesa, Cristina Ayala, y el delegado territorial de la Junta en Burgos, Roberto Saiz, han visitado este jueves unos trabajos que comenzaron a mediados de enero y que cuentan con un plazo de ejecución de siete meses.

La actuación, con un presupuesto superior a los 800.000 euros, abarca una superficie de 3.400 metros cuadrados y un recorrido de 1,8 kilómetros. La Junta, a través del Fondo de Cooperación Local, aporta la cantidad de 650.000 euros. Según destacó Ayala, se trata de una intervención "particularmente importante" por su carácter transformador y porque resuelve una carencia histórica de la ciudad. "En Burgos solo había dos barrios sin acceso peatonal: Cortes y Villatoro", recordó la regidora, quien subrayó que ambas conexiones quedarán resueltas durante la presente legislatura.

El proyecto contempla la reorganización del tráfico en la zona de Las Veguillas, donde el actual vial de doble sentido pasará a ser de sentido único para dejar espacio a un itinerario segregado para peatones y bicicletas. Esto implica que tendrá que cambiar una de las paradas del autobús que llega hasta el barrio porque esta vía deja de tener doble sentido para los vehículos.

De esta manera, se trasladará el apeadero al entorno de la calle Escobilla, mejorando su integración en Cortes. Desde el punto de vista de Ayala, este es un paso más hacia una movilidad más sostenible y segura, ya que antes los vecinos que decidían ir andando o iban por las laderas o por un arcén inexistente.

Por su parte, Roberto Saiz destacó la colaboración institucional entre la Junta y el Ayuntamiento para financiar este tipo de actuaciones urbanas. Según detalló, la Administración autonómica aporta 650.000 euros a esta obra a través del Fondo de Cooperación Local. Además, recordó que durante la legislatura la Junta ha destinado más de 4,9 millones de euros a inversiones municipales en Burgos.