Arrancan las obras de la senda peatonal a Cortes con cambios para circular
Las modificaciones afectarán también a la línea de autobús que llega al barrio durante al menos los próximos 4 meses, según informa Policía Local
Las obras para ejecutar la nueva senda peatonal y ciclista que comunicará el barrio de Cortes a la altura del bulevar, en las cercanías de las Veguillas, acaban de comenzar con afectaciones al tráfico de las cuales, informaba la Policía Local en redes sociales.
El corte de tráfico está indicado en la antigua carretera de Cortes y se señaliza por donde continuar, a la vez se informa de que cambiará el recorrido del autobús municipal durante al menos los próximos cuatro meses.
El comienzo de esta actuación estaba anunciado para las primeras semanas del año, una vez pasadas las Navidades, si bien las obras ya se adjudicaron a finales de 2024 a la empresa Jacinto Lázaro por 803.627,21 euros, lo que supuso una baja del 11,88% sobre el precio de licitación.
El plazo para el desarrollo de las obras es de 7 meses, y si comienza en enero, podría estar finalizada para finales de agosto. Una parte importante del presupuesto se financia con fondos de la Junta de Castilla y León, 650.000 euros, del Fondo de Cooperación Local.
El recorrido, entre Las Veguillas y Cortes, suma alrededor de dos kilómetros de longitud y cabe destacar que habrá cambios en los accesos al barrio por parte de vehículos y autobuses, que, en el sentido de subida a Cortes, deberán variar su recorrido.
El acceso peatonal, con una anchura de dos metros, permitirá la convivencia de peatones, ciclistas, así como de VMP, a la vista de que la previsión de usuarios que tendrá no será muy alta.