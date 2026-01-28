Arrancan las obras de la senda peatonal a Cortes con cambios para circular

Señalización de los cambios para circular en la antigua carretera de Cortes, con motivo del inicio de las obras de la senda peatonal y ciclista.SANTI OTERO

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Las obras para ejecutar la nueva senda peatonal y ciclista que comunicará el barrio de Cortes a la altura del bulevar, en las cercanías de las Veguillas, acaban de comenzar con afectaciones al tráfico de las cuales, informaba la Policía Local en redes sociales.

El corte de tráfico está indicado en la antigua carretera de Cortes y se señaliza por donde continuar, a la vez se informa de que cambiará el recorrido del autobús municipal durante al menos los próximos cuatro meses.

El comienzo de esta actuación estaba anunciado para las primeras semanas del año, una vez pasadas las Navidades, si bien las obras ya se adjudicaron a finales de 2024 a la empresa Jacinto Lázaro por 803.627,21 euros, lo que supuso una baja del 11,88% sobre el precio de licitación.

Señalización del corte de circulación en la antigua carretera de Cortes con motivo del inicio de las obras de la senda peatonal y ciclista.SANTI OTERO

El plazo para el desarrollo de las obras es de 7 meses, y si comienza en enero, podría estar finalizada para finales de agosto. Una parte importante del presupuesto se financia con fondos de la Junta de Castilla y León, 650.000 euros, del Fondo de Cooperación Local.

El recorrido, entre Las Veguillas y Cortes, suma alrededor de dos kilómetros de longitud y cabe destacar que habrá cambios en los accesos al barrio por parte de vehículos y autobuses, que, en el sentido de subida a Cortes, deberán variar su recorrido.

El acceso peatonal, con una anchura de dos metros, permitirá la convivencia de peatones, ciclistas, así como de VMP, a la vista de que la previsión de usuarios que tendrá no será muy alta.