Ayala estudia rehacer el proyecto de accesibilidad de la plaza de los Castaños

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El equipo de Gobierno tendrá que replantear el proyecto previsto para la plaza de los Castaños, en el centro histórico de la ciudad, después del informe desfavorable emitido por la Comisión de Patrimonio de la Junta de Castilla y León. La alcaldesa, Cristina Ayala, reconoció durante una visita a las obras de la nueva senda al barrio de Cortes que la propuesta actual presenta problemas de accesibilidad con sillas de ruedas que dificultan su viabilidad. "Es una lástima", indicó, ya que estas complicaciones demorarán la solución que piden los residentes en esta zona histórica.

Ayala explicó que el diseño encargado por el Ayuntamiento de Burgos respondía a las demandas planteadas por los vecinos y por el distrito Centro-Norte, aunque admitió que el proyecto podría no ajustarse finalmente a la normativa vigente. "Los problemas que ponía la Junta es que hacía imposible el desarrollo para poderlo utilizar por sillas de ruedas", señaló.

Según detalló la primera edil, el principal obstáculo reside en la excesiva pendiente de la actuación prevista, un condicionante que compromete la accesibilidad universal y que, a juicio de la Comisión de Patrimonio, impide dar luz verde al proyecto tal y como está planteado actualmente.

El equipo de Gobierno abrirá ahora una ronda de contactos con la Junta de Castilla y León para estudiar si existe margen para introducir modificaciones parciales que permitan salvar la actuación sin necesidad de redactar un nuevo proyecto completo. No obstante, Ayala admitió que las objeciones técnicas planteadas en este caso son "de difícil solución y de difícil encaje" dentro del diseño reclamado por los vecinos.