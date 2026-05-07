Antolin reduce ingresos, pero dispara su beneficio por la venta de activos en India

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Antolin hizo caja en el primer trimestre del año con la venta de tres sociedades en India, una operación cerrada por 159 millones de euros que ayudó a elevar su beneficio neto hasta los 72,5 millones entre enero y marzo, frente a los 5,6 millones registrados en el mismo periodo de 2025. La multinacional de origen burgalés compensó así, en el resultado final del trimestre, la caída de ingresos en un mercado del automóvil que sigue condicionado por la presión de costes, los menores volúmenes de algunos programas y una transición hacia el vehículo eléctrico más lenta de lo previsto.

La compañía alcanzó una facturación de 851,6 millones de euros entre enero y marzo, lo que supone un descenso del 13,5% respecto del mismo periodo de 2025. La firma atribuye esa evolución al impacto de las desinversiones realizadas, al efecto de las divisas, a los menores volúmenes de algunos programas, al ciclo de vida de determinados proyectos y a la menor contribución de los ingresos por utillaje. En términos comparables, descontando el nuevo perímetro de consolidación y el efecto divisa, la caída fue del 5,9%, según los datos facilitados por Antolin al cierre del primer cuarto del ejercicio de 2026.

La entrada de nuevos pedidos mantiene, según la compañía, la evolución positiva iniciada el año pasado. Antolin cerró 2025 con 4.700 millones de euros en nuevos contratos, un 81% más que el ejercicio anterior, y asegura que hasta mayo ha mantenido una tendencia favorable en la adjudicación de proyectos. Esos contratos proceden de fabricantes globales, amplían la base de clientes y mejoran el perfil de rentabilidad de la cartera.

Más pedidos, pero con deuda bajo vigilancia

En una carta dirigida a la plantilla de la compañía, su presidenta ejecutiva, Emma Antolín Granet, admite que "los ingresos del grupo han caído cerca de un 11 % en el año y la previsión para 2026 es que sigan cayendo antes de volver a crecer. El mercado mundial del automóvil no recuperará los niveles de antes de la pandemia hasta finales de esta década, y el contexto internacional añade incertidumbre a corto plazo". En ese mismo mensaje defendió que la empresa "tiene que ser siempre dueña de su propio destino" y que las decisiones sobre el futuro de la firma se tomarán bajo el "único criterio" de hacer lo "mejor para Antolin y para todos los que la hacen posible". También planteó la necesidad de "seguir reduciendo deuda", cuidar "cada euro" que se invierte en la compañía y convertir la confianza de los clientes en resultados sostenidos.

La posición financiera de Antolin llega a este arranque de ejercicio después de que la compañía haya obtenido margen de sus entidades acreedoras para 2026. Según publicó El Economista, el grupo ha conseguido exenciones temporales vinculadas a sus compromisos de deuda, aunque KPMG advierte de un posible riesgo de incumplimiento en 2027 si no se cumplen determinadas condiciones.

Un mercado internacional todavía débil

El trimestre estuvo condicionado por la inestabilidad económica y geopolítica, la adaptación de los fabricantes a una transición hacia el vehículo eléctrico más gradual de lo previsto y la presión de costes en determinados componentes y materias primas. Según los datos de S&P Mobility recogidos por Antolin, durante el primer trimestre se fabricaron 21,5 millones de vehículos ligeros, un 3,4% menos que un año antes.

La evolución por áreas geográficas fue desigual. En Europa y resto del mundo, los ingresos comparables descendieron un 6,1%, afectados por menores volúmenes, el ciclo de vida de algunos programas y la finalización de determinados proyectos. En Norteamérica, la facturación comparable bajó un 2,7%, aunque las ventas de componentes crecieron un 5,9% por el aumento de volúmenes. En Asia, los ingresos comparables cayeron un 13,8%, por la finalización de programas de fabricantes internacionales y la mayor competencia de los fabricantes locales en China.

Por unidades de negocio, Technology Solutions aumentó sus ingresos comparables un 15,4%, apoyada en el crecimiento de volúmenes en Europa y Asia y en la recuperación de su rentabilidad tras las medidas de reestructuración aplicadas en 2025. Product Systems registró una caída comparable del 8,8%, afectada por menores volúmenes, finalización de proyectos y retrasos en algunos lanzamientos.

Previsiones para 2026

El Ebitda se situó en 66 millones de euros, con un margen del 7,8%. La compañía también destaca el Ebitda run-rate, que excluye costes extraordinarios e incorpora las sinergias del Plan de Transformación, y que alcanzó los 78 millones de euros, con un margen del 9,2%. Antolin señala que estos resultados están en línea con sus previsiones para el periodo.

Al cierre de marzo, Antolin contaba con una liquidez de 371 millones de euros y una deuda financiera neta de 1.018 millones. La entrada de fondos procedente de la venta de las tres sociedades en India, cobrada en enero de 2026, contribuyó a reforzar la posición financiera de la compañía y a compensar la salida estacional de capital circulante propia del primer trimestre.

De cara al conjunto del ejercicio, Antolin mantiene su previsión de ingresos entre 3.400 y 3.500 millones de euros, en un mercado que seguirá condicionado por la situación geopolítica. La compañía continuará aplicando su Plan de Transformación, centrado en la mejora de la rentabilidad, la eficiencia operativa y la adaptación de su estructura industrial a las condiciones actuales del mercado.