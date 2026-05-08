Burgos tienta al turista vasco con el eclipse solar, la Semana Cidiana y los Obarenes

La ciudad y la provincia participan hasta el 10 de mayo en Expovacaciones, una feria que reúne en el Bec a más de 200 expositores y prevé superar los 30.000 visitantes.ECB

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Burgos sale al encuentro del viajero vasco en Expovacaciones, una de las ferias turísticas de referencia del norte de España, que se celebra en el Bilbao Exhibition Centre, en Barakaldo. La ciudad y la provincia acuden a esta cita con una oferta pensada para un mercado cercano y fiel, al que se quiere atraer con dos argumentos muy distintos pero de alto impacto turístico, como son el eclipse solar del 12 de agosto de 2026, para el que Burgos será una de las mejores atalayas en España, y la Semana Cidiana, que el próximo año se celebrará del 25 de septiembre al 4 de octubre.

La presencia burgalesa se integra en el stand de la Junta de Castilla y León y se organiza a través del convenio de colaboración entre ProBurgos y Sodebur. La feria reúne a más de 200 expositores nacionales e internacionales y espera superar los 30.000 visitantes, una cifra que convierte la cita vizcaína en un escaparate de alto impacto para reforzar la llegada de viajeros desde Euskadi, uno de los principales mercados emisores para Burgos durante todo el año.

El eclipse solar llega al Metro de Bilbao

La promoción de Burgos capital se apoya en los grandes acontecimientos turísticos previstos para 2026, con el eclipse solar como reclamo principal. ProBurgos ha llevado estos días una campaña específica a algunas de las principales estaciones del Metro de Bilbao, aprovechando la celebración de Expovacaciones y la cercanía de un público que puede desplazarse a Burgos con facilidad.

El sábado por la mañana se celebrará en la feria la presentación ‘Burgos Ciudad: grandes eventos turísticos que no te puedes perder en 2026’, en la que también se destacará la Semana Cidiana. La cita cidiana volverá a funcionar como una de las grandes llamadas culturales del calendario burgalés, con una programación que convierte la historia del Cid en un producto turístico reconocible para visitantes de dentro y fuera de Castilla y León.

Obarenes, Las Merindades y La Bureba

La provincia acudirá a Expovacaciones con una propuesta centrada en nuevos recursos turísticos entre Las Merindades y La Bureba con la que Sodebur presentará ‘Territorio Obarenes y Raíces de Castilla: nuevos recursos turísticos entre Las Merindades y La Bureba’, una iniciativa que se acompañará con una degustación de morcilla tradicional de la zona.

Ese enfoque permite llevar a Bilbao una imagen de Burgos que va más allá de la capital y que aporta naturaleza, patrimonio, pueblos con historia y gastronomía de proximidad. El territorio de Obarenes y el entorno de Raíces de Castilla ofrecen precisamente un producto atractivo para escapadas cortas desde Euskadi, donde la escasa distancia, especialmente para los turistas vizcaínos y alaveses, juega a favor, con la ventaja de que ese tipo de visitante ya mantiene una relación habitual con Burgos.