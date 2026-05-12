El PP estudia aún cómo encajar los gastos urgentes derivados del incendio de las cocheras

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos estudia aún cómo encajar en el presupuesto municipal los gastos urgentes derivados del incendio de las cocheras de autobuses urbanos, un siniestro que arrasó las instalaciones hace veinte días y dejó inutilizados 40 vehículos, más de la mitad de la flota. Al respecto, el concejal de Hacienda, Ángel Manzanedo, explicó tras la comisión de Hacienda, Contratación y Patrimonio que la prioridad "es ejecutar cuanto antes los contratos de emergencia vinculados con la recuperación del servicio", valorados en más de 4 millones.

De dónde saldrá el dinero dedicado a paliar los efectos de este suceso está todavía por ver. Y es que el edil indicó que se analiza si estos desembolsos pueden asumirse con cargo a partidas ya contempladas en el presupuesto de 2026 o si será necesario recurrir a una modificación presupuestaria, si bien el tope máximo en este caso solo podría ascender a los 3,5 millones de remanentes de 2025. El resultado de estos cálculos, según reconoció Manzanedo, podría afectar incluso al crédito previsto en las cuentas municipales, inicialmente planteado para financiar inversiones.

Preguntado por esta operación, cuya tardanza criticaba horas antes el PSOE, el responsable de Hacienda evitó concretar una vez más tanto su cuantía definitiva como la fecha en la que se solicitará. Según indicó, el equipo de Gobierno revisa en la actualidad qué proyectos deben impulsarse y cuáles podrían aplazarse para atender las nuevas necesidades surgidas tras el incendio. Avanzó, con todo, que la idea es promover aquellos cuya tramitación técnica esté avanzada, es decir, los que "están bien redactados, solo a falta de licitar", apuntó.

Recorte del periodo medio de pago a proveedores

Más allá de esta cuestión, la comisión de Hacienda dio cuenta del periodo medio de pago a proveedores correspondiente al primer trimestre de 2026, que pasó de 28,6 días en enero a 17,05 en febrero y a 9,4 días en marzo, muy por debajo del límite legal de 30 días. Manzanedo presentó estos datos como una muestra de la "agilidad administrativa" del Ayuntamiento y del "compromiso del equipo de Gobierno con el tejido empresarial". No obstante, emplazó al próximo Pleno ordinario para conocer el detalle sobre el número de facturas pagadas y cuántas se abonaron dentro o fuera del plazo legal.

Además, Manzanedo informó de la tramitación del contrato para la verificación metrológica de cuatro sonómetros y tres calibradores utilizados en las mediciones acústicas municipales. El presupuesto base de licitación asciende a 18.137,90 euros, IVA incluido, y la duración prevista es de cuatro años.

La comisión también abordó el procedimiento para la adjudicación del suministro de cemento y morteros preparados para las labores de conservación y mantenimiento que realiza la sección de Vías Públicas, por un importe de 76.000 euros para dos años, con posibilidad de prorrogarse anualmente hasta un máximo de otros dos ejercicios.