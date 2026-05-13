Andando Burgos lanza una campaña para reducir los atropellos en pasos de peatones

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La Asociación Andando Burgos lanza la campaña 'Cede el paso a la vida', una iniciativa de sensibilización dirigida a los conductores con el objetivo de fomentar una mayor precaución en los pasos de peatones y contribuir a reducir los atropellos en la ciudad.

La entidad considera que la frecuencia con la que se producen este tipo de accidentes en Burgos sigue siendo "demasiado elevada" y reclama un cambio de enfoque en las políticas de seguridad vial, basado en el modelo internacional 'Visión Cero', que persigue eliminar las muertes y lesiones graves en el tráfico.

Según explica la agrupación, esta campaña pretende ser una aportación concreta para concienciar a los conductores sobre la obligación de extremar la atención al acercarse a un paso de peatones. "El artículo 65 del Reglamento General de Circulación establece este deber y contempla como infracción grave no respetarlo", recuerda en el comunicado de presentación de la iniciativa.

Andando Burgos recuerda que "en numerosas ocasiones" solicitó actuaciones para reducir el riesgo de atropello, entre ellas la mejora de la visibilidad en los pasos de peatones y la implantación de medidas de calmado del tráfico. Además, la asociación también propuso la creación de "una mesa de trabajo multidisciplinar y estable que permita analizar la situación", definir acciones concretas y evaluar de forma continua su eficacia.

Para respaldar sus propuestas, la entidad cita experiencias de ciudades como Oslo, Helsinki, Varsovia o Pontevedra, referentes internacionales en materia de movilidad segura y protección del peatón.

Así, bajo el lema principal 'Cede el paso a la vida', la campaña incorpora el mensaje complementario 'Respeta el paso; podrían cruzar ellos', con el objetivo de apelar a la responsabilidad y empatía de quienes conducen. La iniciativa tendrá difusión en redes sociales a través de las etiquetas #RespetaElPaso y #CedePasoVida, invitando a los ciudadanos a compartir imágenes de pasos de peatones y señalar posibles problemas de seguridad en estos puntos.