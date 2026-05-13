Andando Burgos lanza una campaña para reducir los atropellos en pasos de peatones
La agrupación promueve esta iniciativa de sensibilización dirigida a los conductores con el objetivo de fomentar una mayor precaución en estos puntos y contribuir a reducir los atropellos. Invita a los ciudadanos a compartir en redes lugares con problemas de seguridad
La Asociación Andando Burgos lanza la campaña 'Cede el paso a la vida', una iniciativa de sensibilización dirigida a los conductores con el objetivo de fomentar una mayor precaución en los pasos de peatones y contribuir a reducir los atropellos en la ciudad.
La entidad considera que la frecuencia con la que se producen este tipo de accidentes en Burgos sigue siendo "demasiado elevada" y reclama un cambio de enfoque en las políticas de seguridad vial, basado en el modelo internacional 'Visión Cero', que persigue eliminar las muertes y lesiones graves en el tráfico.
Según explica la agrupación, esta campaña pretende ser una aportación concreta para concienciar a los conductores sobre la obligación de extremar la atención al acercarse a un paso de peatones. "El artículo 65 del Reglamento General de Circulación establece este deber y contempla como infracción grave no respetarlo", recuerda en el comunicado de presentación de la iniciativa.
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Andando Burgos recuerda que "en numerosas ocasiones" solicitó actuaciones para reducir el riesgo de atropello, entre ellas la mejora de la visibilidad en los pasos de peatones y la implantación de medidas de calmado del tráfico. Además, la asociación también propuso la creación de "una mesa de trabajo multidisciplinar y estable que permita analizar la situación", definir acciones concretas y evaluar de forma continua su eficacia.
Para respaldar sus propuestas, la entidad cita experiencias de ciudades como Oslo, Helsinki, Varsovia o Pontevedra, referentes internacionales en materia de movilidad segura y protección del peatón.
Así, bajo el lema principal 'Cede el paso a la vida', la campaña incorpora el mensaje complementario 'Respeta el paso; podrían cruzar ellos', con el objetivo de apelar a la responsabilidad y empatía de quienes conducen. La iniciativa tendrá difusión en redes sociales a través de las etiquetas #RespetaElPaso y #CedePasoVida, invitando a los ciudadanos a compartir imágenes de pasos de peatones y señalar posibles problemas de seguridad en estos puntos.