Andando Burgos celebra su décimo aniversario con la I Semana del Peatón

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La asociación Andando Burgos celebra su décimo aniversario con la puesta en marcha de la I Semana del Peatón, una iniciativa con la que la entidad quiere reivindicar la movilidad a pie, reflexionar sobre el modelo de ciudad y acercar a la ciudadanía diferentes propuestas vinculadas a la movilidad sostenible y al uso del espacio público.

Una década después de su nacimiento, la asociación reivindica "una trayectoria marcada por la defensa de una ciudad más humana, accesible y pensada a escala de las personas". La entidad presume de haber trabajado en este tiempo "para situar los intereses de los peatones en el centro del debate sobre la movilidad urbana, promoviendo una visión más sostenible y equilibrada del espacio público".

Desde el colectivo consideran que, gracias a su labor y la de otras asociaciones, "la peatonalidad ha ganado presencia en la agenda política y social" y se ha generado "un debate sobre la necesidad de avanzar hacia un modelo urbano más amable y seguro". No obstante, Andando Burgos recuerda que "todavía quedan muchos retos pendientes para consolidar una verdadera transformación urbana orientada a las personas".

En concreto, a lo largo de estos diez años, la entidad ha desarrollado una intensa labor de análisis, divulgación y participación social, con la elaboración de informes y propuestas sobre distintos proyectos urbanos o la presentación de alegaciones a documentos estratégicos como el Plan de Movilidad Urbana Sostenible y diversas ordenanzas municipales, además de participar activamente en encuentros, jornadas y foros relacionados con la movilidad y la sostenibilidad.

Mantenía además una presencia constante en la calle, en apoyo de reivindicaciones vecinales, "promoviendo actividades divulgativas y defendiendo mejoras relacionadas con la accesibilidad, la seguridad vial y la calidad del espacio urbano". Todo ello permitía, según indican, consolidar a Andando Burgos "como un agente social de referencia en el ámbito de la movilidad local".

En esta misma línea y con motivo de esta celebración, la asociación organiza la I Semana del Peatón, un programa de actividades abierto al público que se desarrollará entre los días 9 y 14 de mayo. La programación arrancará el sábado con un Paseo de Jane (Jane’s Walk) por Gamonal junto a la asociación Entramado, para recordar la figura de Jane Jacobs y su defensa del espacio público y la vida urbana.

El lunes 11 la asociación realizará una visita a Vitoria junto a UBU Verde para conocer experiencias prácticas relacionadas con la movilidad sostenible y la ambientalización urbana. Además, el miércoles 13 tendrá lugar la sesión 'Atropellos. Desmontando la culpabilidad', centrada en analizar la realidad de la siniestralidad vial en Burgos y avanzar en medidas orientadas a reducir estos accidentes.

La iniciativa concluirá el jueves 14 de mayo con la charla 'A pie todo cambia', en la que se reflexionará sobre el enorme potencial transformador de la movilidad peatonal y sobre la necesidad de seguir construyendo ciudades más habitables y saludables.

La I Semana del Peatón "nace con vocación de continuidad y aspira a consolidarse como un espacio anual de encuentro, reflexión y participación ciudadana en torno a la movilidad y el urbanismo".

Además, la asociación acogerá este año el XIII Encuentro Andando, una cita estatal que reunirá a colectivos peatonales de España y Portugal y que "volverá a situar a la ciudad como punto de referencia en el debate sobre movilidad sostenible y espacio público".