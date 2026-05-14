Seis rutas en moto para conocer a fondo la provincia de Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Sociedad para el desarrollo de la provincia de Burgos, Sodebur, ha puesto en marcha una acción de promoción turística centrada en el mototurismo, un segmento en auge que combina viaje, paisaje, patrimonio y gastronomía a través de experiencias sobre dos ruedas.

En colaboración con el Motoclub Burgos Sport se han diseñado seis rutas mototurísticas que recorren los distintos territorios de la provincia y muestran algunos de sus recursos patrimoniales, naturales, culturales y gastronómicos más representativos.

El proyecto se ha desarrollado con tres reconocidos influencers especializados en viajes y motociclismo como son Martín Solana (@McMartin), Xavi Fàbregas (@XaviFabregasMotovlog) y Nora Esteban (@Noritaesteban), quienes han sido los encargados de recorrer y divulgar las rutas a través de contenido audiovisual y redes sociales. Cada creador ha realizado dos itinerarios, acercando a miles de seguidores los atractivos turísticos de la provincia de Burgos.

Las seis rutas diseñadas son ‘Viaje al centro de la Sierra’ (Demanda-Pinares); ‘Del origen del hombre al origen del castellano’ (Bureba-Ebro); ‘De las huellas de Castilla al clamor del Ebro’ (Las Merindades); ‘Maravillas naturales en ruta al Camino’ (Amaya-Camino de Santiago); ‘Caminos ducales y joyas silenciosas’ (Arlanza) y ‘ De Roma al vino eterno’ (Ribera del Duero).

Cada una de ellas ha sido concebida como una experiencia temática que puede hacerse individualmente o vinculando las seis rutas en un gran recorrido integral por la provincia de Burgos, permitiendo descubrir la diversidad paisajística, patrimonial y cultural del territorio a través de una única experiencia mototurística.

Además de los seis vídeos individuales realizados por los influencers durante sus recorridos, la campaña cuenta también con un vídeo resumen que recopila los mejores momentos y paisajes de las distintas rutas, reforzando la imagen de Burgos como destino ideal para el mototurismo.

Folleto turístico

Como complemento promocional, Sodebur ha editado el folleto ‘Burgos en Moto’, una publicación que reúne las seis rutas con información práctica para los viajeros con mapas, rutómetros y una selección de puntos imprescindibles para visitar en cada recorrido. Asimismo, se han elaborado seis panfletos individuales, uno por ruta, para facilitar su consulta y distribución en ferias, establecimientos locales, oficinas de turismo y eventos especializados.

La campaña también contará con una importante acción de promoción digital a través de publicidad segmentada en Instagram y YouTube, dirigida específicamente a públicos aficionados al motociclismo de Castilla y León, País Vasco, Madrid y Logroño, con el objetivo de posicionar la provincia de Burgos como un destino de referencia para el mototurismo y atraer visitantes de mercados próximos con gran tradición motera.

Como complemento a esta estrategia promocional, Sodebur pondrá en marcha un sorteo en redes sociales que permanecerá activo durante tres semanas. Todas aquellas personas que realicen alguna de las rutas, compartan fotografías de su experiencia en Instagram, etiqueten a la cuenta de Burgos Origen y Destino (@turismoburgos) y utilicen el hashtag #BurgosenMoto, entrarán en el sorteo de un chubasquero BMW. Iniciativa que cuenta con la colaboración de Burgocar. La iniciativa busca fomentar la participación de los viajeros, generar contenido experiencial y amplificar el alcance de la campaña a través de las propias comunidades moteras.

Toda la información de las rutas se encuentra disponible en el apartado de rutas de la web oficial de turismo de la provincia, turismoburgos.org, donde los usuarios pueden consultar los itinerarios detallados y descargar los tracks GPS a través de Wikiloc, facilitando así la planificación y realización de las experiencias mototurísticas.