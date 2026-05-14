Un planetario móvil recorrerá estos doce pueblos de Burgos para calentar motores ante el eclipse de 2026

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Una docena de localidades de la provincia podrán disfrutar entre los meses de junio y agosto de un planetario hinchable móvil «con el objetivo de acercar la astronomía al medio rural y fomentar el interés por la ciencia entre vecinos y visitantes de todas las edades». Así lo explicó la vicepresidenta de la Diputación de Burgos, Inmacualda Sierra.

La actividad se enmarca dentro de la estrategia de promoción vinculada al eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 que está desarrollando la Diputación de Burgos «mediante una programación que combina divulgación científica, actividades participativas y acciones de proyección mediática de alcance nacional», apuntó la popular.

La ruta arrancará en Oña el próximo 6 de junio y después pasará por Frías (27 de junio), Santa Gadea del Cid (4 de julio), Torrecilla del Monte ( 28 de junio), Tordómar (13 de junio), Covarrubias (19 de julio), Pampliega (26 de julio), Quincoces de Yuso (2 de agosto), Canicosa de la Sierra(18 de julio), Hontoria del Pinar (21 de junio) y Campillo de Aranda (14 de junio). Cerrará la ruta Atapuerca el 3 de agosto.

La propuesta ofrece diez sesiones de 45 minutos en cada localidad «distribuidas en horarios de mañana y de tarde». En la actividad «se podrá disfrutar de una proyección del cielo de 360 grados, explicaciones astronómicas y mitológicas, se podrán observar pedazos de meteoritos reales y conocer curiosidades sobre la luna, las estrellas y el sol», apuntó Sierra, quien añadió que se entregarán gafas homologada para poder ver el eclipse. Se trata de una experiencia inmersiva y educativa «adaptada a un público general tanto infantil como adulto».

Las entradas serán gratuitas y se distribuirán previamente para cada uno de los pases programados. Aunque la capacidad máxima del planetario es de 25 personas, «el aforo inicial se limitará a 15 asistentes por sesión debido a las altas temperaturas previstas durante el verano, priorizando así la comodidad y seguridad del público dentro de la cúpula hinchable», añadió.

Vuelo en globo

Dentro de la misma estrategia, la institución desarrollará un vuelo en globo aerostático sobre la provincia. «Tendrá lugar este sábado a primera hora de la mañana, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan, y la salida será en Peñaranda de Duero», avanzó Sierra.

El vuelo «contará con la participación del meteorólogo Roberto Brasero y de la periodista burgalesa Rocío Martínez, quienes conversarán durante el trayecto sobre las singularidades del territorio burgalés y el protagonismo que adquirirá la provincia con motivo del eclipse solar total del próximo año». El contenido será grabado para la elaboración de un vídeo divulgativo destinado a difusión nacional.

La iniciativa «recupera un importante episodio de la historia de la ciencia española». Hace 120 años, «durante el eclipse solar de 1905 conocido como el eclipse español», el ingeniero Emilio Herrera Linares y otros aeronautas realizaron las primeras observaciones de un eclipse desde globos aerostáticos.

«Aquel fenómeno tuvo una trayectoria muy similar a la del eclipse de 2026 y convirtió a Burgos en punto estratégico para la comunidad científica internacional», añadió Sierra.

Por último, la Diputación organizará un fan trip coincidiendo con la recreación en la que Burgos revivirá la visita de Alfonso XIII en 1905 con motivo del eclipse solar los días 5, 6 y 7 de junio. «Se invitará a una decena de periodistas especializados en viajes, que podrán conocer el potencial de nuestra provincia en el sector de las recreaciones».