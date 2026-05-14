Ayala no cede a la presión de los feriantes, pero "tiende la mano" a actividades extra para atraer público

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El equipo de Gobierno mantiene la calle Laredo como única ubicación prevista para instalar las barracas durante las próximas fiestas de San Pedro y continúa negociando con los feriantes, que siguen mostrando su rechazo a trasladarse a ese emplazamiento.

La portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros, confirmó que en las últimas semanas se han sucedido los contactos con la asociación de feriantes y aseguró que las conversaciones permanecen abiertas, aunque sin cambios en la postura municipal. "La opción es ir a la calle Laredo", afirmó con rotundidad, si bien añadió que por parte del área de Festejos se han ofrecido "diferentes alternativas" para hacer más atractivo que la ciudadanía acuda a este emplazamiento. Por ejemplo, se vería con buenos ojos programar algún concierto o actuaciones infantiles en el horario de apertura de la feria de atracciones.

En definitiva, aseguró que desde el área de Festejos, la "mano está tendida" para tener nuevas reuniones con la posibilidad de estudiar alguna programación que anime este espacio, entre el polígono de Villalonquéjar y el barrio de Villatoro. En esta misma línea, ya se había expresado la alcaldesa hace varias semanas cuando se barajaron diversas posibilidades para ayudar a los feriantes.

El portavoz de la Asociación de Feriantes Autónomos de Burgos, David Galera, afirmaba hace escasos días a este periódico que las posiciones con respecto a la feria de atracciones están en el mismo punto que hace un año, cuando realizaron un plante para expresar su rechazo a la ubicación por la caída de los ingresos. "Hace dos semanas se planteó al grupo si montarían en Burgos y la sensación general es que a la calle Laredo no vamos", dijo.

Recordó que a principios de abril se celebró la última reunión entre las partes sin acuerdo. Nada se ha avanzado al respecto. «No se han puesto en contacto con nosotros para una reunión y en los dos encuentros que hemos tenido, en los que trasladamos las alternativas y cómo respetar las zonas céntricas bajando la música en horarios más amplios, como hacemos en Santander, no se tienen en cuenta», señaló.