La Feria de Atracciones de San Pedro, en el aire: «A la calle Laredo no vamos»

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

La Feria de Atracciones de las Fiestas de San Pedro y San Pablo está en el aire. Las posturas de feriantes y ayuntamiento siguen igual que hace un año. «Hace dos semanas se planteó al grupo si montarían en Burgos y la sensación general es que a la calle Laredo no vamos», señala el portavoz de la Asociación de Feriantes Autónomos de Burgos, David Galera.

A principios de abril se celebró la última reunión entre las partes sin acuerdo. Nada se ha avanzado al respecto. «No se han puesto en contacto con nosotros para una reunión, en los dos encuentros que hemos tenido en los que trasladamos las alternativas y como respetar las zonas céntricas bajando la música en horarios más amplios como hacemos en Santander, no se tienen en cuenta», señala.

Quieren volver al Polígono Docente, con un régimen especial de horario. Plantean otras opciones como la zona de la Feria de San José o el inicio de Fuentes Blancas. Ven que la ubicación actual es la peor. «Es la única feria de ciudad de España que cierra a las 10.30 o las 11 de la noche no por que llueva, o haga malo, porque no hay gente», lamenta.

El precedente no es bueno. La Feria de San José no se celebró este año por falta de acuerdo. Las fechas para los Sampedros también empiezan a apretarse. Mientras la Feria de Atracciones de Santander ya está tramitándose, y se celebra en julio, o ya está desarrollada la burocracia para instalarse en Zaragoza, cuyas fiestas son en octubre, en Burgos «con todo el problema que tenemos no sabemos nada y falta poco más de un mes», lamenta.

Explican que la asociación emitió un informe técnico de parte en el que se abordaban los problemas de la instalación. Informe que el edil de Festejos, César Barriada, con el que ha intentado contactar este periódico sin éxito, consideró inviable porque se exigen características de un recinto ferial cuando la calle Laredo no lo es.

Desde el cambio de ubicación, que «iba para dos años y ya llevamos cuatro sin una perspectiva clara de qué va a pasar con ExpoBurgos», se han perdido la mitad de los ingresos que en el Polígono Docente y se han reducido feriantes. En la última participaron 29 atracciones entre los que no está la estrella. «Ninguna montaña rusa quiere venir a Burgos». También hubo 38 casetas. Reconoce que los problemas vienen de lejos en Burgos porque ya en 2011 se retiraron 40 puestos por el desarrollo del Plan de Emergencia en el Polígono Docente.

En esa última reunión el edil planteaba acciones de colaboración con programación en los alrededores de la feria, mayor frecuencia de autobuses y apoyo económico. «Estamos lejos, no viene nadie, y no se han puesto en contacto con nosotros a un mes y medio de las fiestas», Se queja Galera que desde que se trabaja en una alternativa la llamada para las reuniones parte de los feriantes. «Parece que nos les importan si Burgos se convierte en la única capital sin Feria de Atracciones en sus fiestas mayores, quizás deberían preguntar a los vecinos si quieren ferias o no, si les molestan... Deberían poder opinar». En los próximos 15 días esperan poder acercar posturas para no tachar Burgos de su itinerario.