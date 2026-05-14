Objetivo cumplido: La librería más antigua de España cierra su crowdfunding tras lograr recaudar los 60.000 euros

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Objetivo conseguido. Lucía Alonso, sexta generación de librería Hijos de Santiago Rodríguez, uno de los espacios literarios más emblemáticos de la ciudad y que ha permanecido abierto de forma ininterrumpida durante 176 años, anunciaba hace solo unos días en redes sociales que el espacio literario atraviesa actualmente «una crisis financiera crítica» y lanzaba un grito de ayuda en forma de campaña de crowdfunding para recaudar 60.000 euros.

La campaña vio la luz el pasado 30 de abril y hoy, solo 14 días después, ya se han recaudado los 60.000 euros solicitados. «Lo hemos conseguido», asegura Alonso en un nuevo vídeo colgado en las redes sociales de la librería. «Abrimos esta campaña como quien abre una ventana en mitad de la tormenta, sin saber muy bien si traería la luz o más lluvia».

El objetivo era lograr una cantidad concreta para una meta concreta, «ganar tiempo», asegura en el reel. «Tiempo para que 176 años de historia tuvieran una oportunidad más y vosotros respondisteis no con indiferencia, sino con generosidad y mensajes que me han hecho llorar a solas y con la convicción de que algunos lugares merecen seguir existiendo».

Una vez alcanzada la cantidad solicitada, Alonso asegura que ya están cerradas las donaciones porque «no me parece honesto pedir más de lo que necesitamos». «Así funciona la confianza y vosotros me la habéis dado entera», añade.

La responsable del espacio cultural aseguraba en el primer vídeo publicado en las redes sociales de la librería que, «tras sobrevivir a episodios históricos tan devastadores como la Guerra Civil, la dura posguerra y la reciente pandemia, nos hemos visto obligados a iniciar un proceso de concurso de acreedores» para evitar un cierre que parecía impensable.

Bajo el lema de poseer ‘176 razones para seguir’, la gerencia señaló que esta cifra no es arbitraria, sino que estaba destinada a cubrir «las deudas más urgentes y, por encima de todo, a proteger los puestos de trabajo de un equipo que ha dedicado su vida al oficio de librero».

La respuesta ciudadana no se hizo esperar, y en poco más de dos días ya se habían superado las 320 donaciones, acumulando casi 11.000 euros en un primer impulso de solidaridad que busca garantizar que esta «forma de estar en el mundo» no desaparezca. Al mismo tiempo llegaba el apoyo de escritores del panorama nacional y la petición de ayuda se hizo viral, llegando a ser noticia en medios no solo locales, sino nacionales.

Alonso, que en su momento aseguró en un primer vídeo que tenía un plan y un equipo sólido para llevarlo a cabo, hoy daba las «gracias por leer, por compartir, por donar y por creer», asegurando que, «por delante, todavía quedan muchos pasos, gestiones, etc., pero que, desde hoy, se afrontan de otra manera, sabiendo que no estamos solos».