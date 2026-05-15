Temiño denuncia que el PP aún no ha pagado los cinco autobuses de Burgos incorporados en enero y uno se quemó

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El debate sobre el informe de morosidad del primer trimestre de 2026 del Ayuntamiento de Burgos derivó este viernes en un duro enfrentamiento político entre el concejal de Hacienda, Ángel Manzanedo, el portavoz socialista, Josué Temiño, y el portavoz de Vox, Fernando Martínez-Acitores, a cuenta del aumento de los plazos de pago a proveedores y de las facturas pendientes.

Durante las intervenciones de los concejales, el edil del PSOE aseguró que el equipo de Gobierno del PP todavía no había abonado la compra de los cinco autobuses urbanos incorporados al servicio en enero, con la circunstancia del grave incendio en las cocheras municipales del servicio de transporte público ocurrido el pasado 21 de abril.

"El 13 de abril estaban sin pagar", afirmó el edil socialista al referirse a la factura de los vehículos, que, según sostuvo, acumulaba ya 132 días de retraso. "Uno de los autobuses que se han quemado, señora Ayala, estaba sin pagar aún", añadió durante su intervención.

Temiño utilizó ese ejemplo para sostener que el Consistorio está deteriorando su relación con las empresas proveedoras. "Han hecho ustedes de este Ayuntamiento un peligro contratar con este Ayuntamiento", aseguró. También denunció que las empresas "van a cobrar con suerte a los 70 días" y que algunas facturas alcanzan ya retrasos superiores a los 100 días.

El socialista enumeró además otros ejemplos de retrasos: facturas del servicio de bicicletas eléctricas, conciertos de San Pedro, pagos a la Orquesta Sinfónica o recibos del tercer sector. También mencionó el seguro de los autobuses urbanos, cifrado en más de 255.000 euros, que según dijo seguía pendiente a mediados de abril.

Por su parte, el responsable de Hacienda, Ángel Manzanedo, defendió la gestión económica del equipo de Gobierno y atribuyó el empeoramiento de los indicadores a la aprobación tardía del presupuesto municipal, que no entró en vigor hasta el 16 de abril.

Según explicó, durante el primer trimestre hubo partidas agotadas y falta de crédito disponible, lo que ralentizó la conformidad y el pago de facturas. "No estoy poniendo excusas, estoy poniendo la realidad", sostuvo.

Aunque evitó alinearse con el PSOE, el portavoz de Vox, Fernando Martínez-Acitores, también mostró preocupación por la evolución de los indicadores de pago. Reconoció que los datos del informe son "los peores del mandato" y alertó de que "la tendencia no es buena". Aun así, evitó entrar en el intercambio de reproches entre PP y PSOE y puso el foco en las recomendaciones técnicas recogidas en el documento de Tesorería.