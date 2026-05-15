El festival Alpaka Fest reunió el verano pasado, el primero de pago, a 2.000 personas en un pueblo, Hacinas, de 145 habitantes.AlpakaFest

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Alpaka Fest vuelve a poner a Hacinas en el mapa. Este pequeño pueblo de la Sierra de la Demanda pasa de sus poco más de 145 vecinos a acoger a más de 2.000 festivaleros durante dos días, en los que los grupos en tendencia se citan antes de alcanzar un caché más complicados para un festival rural independiente. El verano pasado se subieron al escenario Ultraligera y Sanguijuelas del Guadiana. Ambos han multiplicado desde entonces su valor y ya cosechan cerca de 820.000 y 340.000 escuchas mensuales en Spotify, respectivamente.

La Asociación Jóvenes de Hacinas organiza el festival, que se ha convertido en un radar para seguir la pista de los grupos que comienzan a hacerse un nombre en la escena musical nacional. Siete jóvenes, cinco de ellos residentes en la localidad, movilizan a un centenar de voluntarios para demostrar que «Hacinas tiene mucha vida». Un trabajo voluntario que arranca meses antes y que busca reivindicar su lugar en el mundo. «Hacinas es nuestro refugio, verlo lleno de cultura y gente trabajando sin ánimo de lucro por un mismo fin es algo que nos llena de ilusión», reconocen los organizadores, que empiezan a calentar motores para la próxima edición.

Será los días 31 de julio y 1 de agosto. El cartel está formado por Sobrezero, banda revelación del año; Drugos, ganadores del certamen Talento Ribera del Sonorama; Valira, banda conocida por apostar por festivales del medio rural; y Norwen, que repite tras pasar por Salas de los Infantes el año pasado.

El festival se llena de bandas de música alternativa, pero también da cabida a una nueva visión del folclore y la música tradicional. Eso lo aportarán Casapalma y Castora Herz DJ. Son los primeros nombres de un festival que el año pasado generó un impacto económico superior a los 450.000 euros, según un estudio del Observatorio de Turismo de la Universidad de Burgos. Reunió a 2.000 personas en cada una de las dos jornadas, a pesar de haberse estrenado el año pasado como versión de pago.

El proyecto cuenta con un centenar de voluntarios para desarrollar la parte de contratación artística, comunicación, marketing, programación paralela para todos los públicos y producción técnica. Un trabajo que cuenta con apoyos de entidades privadas «vinculadas al trabajo por la naturaleza y la cultura». Entre los colaboradores figuran Fundación Oxígeno, Fundación Cajaviva Caja Rural, la Asociación Que la Sierra Baile, organizadora del Demanda Folk, Fundación Caja Burgos y Fundación Círculo. El apoyo institucional se esperaba, pero… «El año pasado el apoyo institucional fue nulo, es algo que lastra este tipo de eventos y que nos tiene en vilo. La inacción cultural hace que cualquier evento o programación penda de un hilo y puede suponer un gran riesgo económico». El año pasado, la subvención inicial de la Diputación Provincial de Burgos, de 6.000 euros, no se recibió por un problema en la justificación administrativa.

Han superado el revés y vuelven con fuerza en este 2026 con cambios. De esta manera, el festival independiente, que apuesta por lo rural, lo sostenible, el encuentro intergeneracional y la inclusión, se traslada al Alto de San Cibrián, un entorno donde «poder disfrutar de la mejor panorámica de la Sierra de la Demanda».

Entradas a la venta desde este domingo

El próximo domingo, a partir de las 12 del mediodía, las entradas saldrán a la venta. Se podrán adquirir en alpakafest.com. Los 100 primeros abonos tienen un precio de 30 euros . Después, las entradas tendrán un precio de 35 euros. Se habilitará un espacio gastronómico, una zona de camping para quienes disfruten de las dos jornadas de música en directo en un entorno rural y una serie de talleres y actividades paralelas que se irán dando a conocer. Los aciertos de ediciones pasadas, con grupos que, tras pasar por Hacinas, han despuntado, demuestran que el equipo trabaja con criterio y profesionalidad, consolidando un evento cultural sin ánimo de lucro.