Burgos recuperará la línea 15 del centro histórico "el lunes o martes". El minibús de Segovia ya está aquí

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La línea 15 del centro histórico de Burgos volverá a circular en los próximos días, "si puede ser el lunes, mejor que el martes", gracias a la cesión temporal de un microbús por parte del Ayuntamiento de Segovia. Así lo indicaba el concejal de Movilidad, César Barriada, que participaba en la presentación del nuevo vehículo, este sábado frente a la Catedral, junto a los alcaldes de Burgos y Segovia, Cristina Ayala y José Mazarías, respectivamente.

El vehículo permitirá recuperar el único de los servicios que todavía permanecían suspendidos tras el incendio de las cocheras municipales ocurrido la noche del pasado 21 de abril, un suceso que calcinó más de la mitad de la flota del Servicio Municipalizado de Movilidad y Transportes, incluidos los cuatro minibuses destinados a esta ruta.

Las frecuencias de la línea no podrán ser las mismas que las que había, ya que por ahora se dispone de un solo minibús de los cuatro que se utilizaban para el servicio, pero en pocos días llegará uno más, a cargo de las empresas que gestionaban dos contratos de renting que estaban en vigor. "No vamos a esperar a que llegue el otro microbús, queremos restablecer la línea de manera inmediata y ya iremos incorporando más vehículos, según vaya siendo posible", indicaba Barriada.

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, agradeció la colaboración institucional prestada por el Ayuntamiento segoviano y destacó que la cesión "es mucho más que la cesión de un autobús", ya que permitirá recuperar una línea "que de otra forma no era posible restablecer", por las características específicas de este servicio. Hace falta un vehículo pequeño para circular por determinadas calles del centro por su estrechez, según detallaba.

Por su parte, el alcalde de Segovia, José Mazarías, aseguró que se puso en contacto con Ayala el mismo día en que se conoció el incendio para ofrecer colaboración. "Segovia tiene una flota mucho más pequeña, pero en la medida de nuestras posibilidades queríamos ayudar", indicó. Este autobús tiene una antigüedad de siete años y pocos kilómetros recorridos, explicó Mazarías, que precisó que lo tenían en reserva, prácticamente sin usar. "No podíamos permitirnos que el autobús estuviera en las cocheras y que Burgos tuviera una necesidad", añadió, para expresar que "nos sentimos muy orgullosos de estar aquí".