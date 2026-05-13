Ayala prevé recuperar «cuanto antes» la línea de autobús del centro histórico de Burgos

La alcaldesa, Cristina Ayala, en la Plaza Mayor, con motivo de los preparativos de la Fiesta de las Flores.SANTI OTERO

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La única línea de autobús que queda por restablecer en la capital burgalesa tras la tragedia del incendio en las cocheras de autobuses, que calcinó más de la mitad de la flota, volverá a circular en breve.

Se trata del servicio que recorre el centro histórico de Burgos y para el que se necesita un minibús por la estrechez de algunos de los lugares por los que circula. Así lo indicó la alcaldesa, Cristina Ayala, que precisó que el vehículo de estas características que ofreció Segovia podría llegar a lo largo de la próxima semana. Será a partir de ese momento, «cuanto antes», según expresó, cuando se podrá volver a prestar este servicio.

El resto de líneas funcionan con normalidad desde el pasado 4 de mayo, cuando se incorporaron de manera generalizada los autobuses cedidos por Madrid. De esta manera, el servicio de transporte público está en marcha, pero son muchos los frentes abiertos en los que trabaja el equipo de Gobierno.

Por ejemplo, los corporativos estudian aún cómo encajar en el presupuesto municipal los gastos urgentes derivados del incendio de las cocheras de autobuses urbanos, un siniestro que arrasó las instalaciones hace veinte días. Al respecto, el concejal de Hacienda, Ángel Manzanedo, explicó esta semana que la prioridad «es ejecutar cuanto antes los contratos de emergencia vinculados con la recuperación del servicio», valorados en más de 4 millones.

De dónde saldrá el dinero dedicado a paliar los efectos de este suceso está todavía por ver. Y es que el edil indicó que se analiza si estos desembolsos pueden asumirse con cargo a partidas ya contempladas en el presupuesto de 2026 o si será necesario recurrir a una modificación presupuestaria, si bien el tope máximo en este caso solo podría ascender a los 3,5 millones de remanentes de 2025. El resultado de estos cálculos, según reconoció Manzanedo, podría afectar incluso al crédito previsto en las cuentas municipales, inicialmente planteado para financiar inversiones.

Por cierto, que la alcaldesa se refirió también a la tramitación del crédito de 25 millones que está incluido en el presupuesto de 2026 y que podría destinarse en alguna parte a esta crisis del transporte público.

Ayala indicó que la operación sigue en fase de tramitación y reconoció que los plazos administrativos impedirán que pueda resolverse con rapidez. No obstante, quiso dejar claro que las actuaciones consideradas urgentes ya cuentan con consignación económica aprobada en Junta de Gobierno, por lo que desvinculó esos proyectos de la llegada definitiva del crédito. «Hay que tenerlo claro para que nadie intente confundir», en referencia a las declaraciones de concejales del grupo municipal socialista.

Piscinas de San Amaro

La primera edil comentó que las obras de las piscinas de San Amaro, que acaban de comenzar, afectarán a la temporada estival. «El principio del verano va a ser complicado de salvar», dijo, aunque aseguró que el Ayuntamiento trabaja para reabrir la instalación «lo antes posible».

Ayala atribuyó el retraso al calendario de aprobación de los presupuestos municipales y cargó especialmente contra Vox por el bloqueo de las cuentas. Según explicó, la aprobación definitiva del presupuesto el pasado 21 de abril retrasó toda la tramitación administrativa posterior y, con ello, el inicio de las obras.

La regidora rechazó las críticas de los grupos de la oposición, tanto PSOE como Vox, que comentaron la posibilidad de retrasar las obras hasta septiembre. En este sentido, indicó que la Junta de Castilla y León había advertido de que la piscina no podía abrir sin ejecutar previamente las actuaciones previstas, ya que uno de los elementos afectados resulta imprescindible para garantizar el funcionamiento de la piscina.