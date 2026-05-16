I Fiesta del Deporte en Burgos: Así ha sido esta jornada para conocer y practicar diferentes disciplinas

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Diversión, salud y aprendizaje. La primera edición de la Fiesta del Deporte congregó a cientos de burgaleses en los siete espacios de la ciudad destinados a conocer y practicar nuevos deportes. En el Paseo de la Sierra de Atapuerca, mayores y pequeños pudieron disfrutar de una olimpiada familiar no competitiva, en la que las familias recorrieron distintas estaciones deportivas, superando retos, de una forma lúdica y divertida. «Es una buena iniciativa porque los niños pueden conocer otros deportes y salirse un poco de los más típicos», comenta Carmen, quien, acompañada de sus dos hijos, pasó una mañana «muy entretenida».

En el paseo burgalés, se desarrollaron además pruebas dinámicas y adaptadas para niños entre 7 y 11 años. Además, las familias pudieron practicar deportes como tiro con arco, gimnasia rítmica, acrosport, ajedrez, patinaje, esgrima, voleibol, golf, escalada, calistenia, deportes autóctonos, así como un gran trofeo de futbolín humano.

El espacio también estuvo pensado para personas con discapacidad con actividades inclusivas mediante juegos predeportivos y otros deportes adaptados. «Es muy importante que en el deporte todo el mundo se sienta incluido, porque el deporte es para todo el mundo», señala una de las monitoras del espacio.

Al otro lado del Arlanzón, en la plaza Virgen del Manzano, el baloncesto fue el protagonista de la jornada. Durante el día se celebró un torneo de baloncesto 3x3, con categorías masculinas y femeninas, así como uno para la categoría por encima de los 40 años. El torneo, que está incluido dentro del circuito de Castilla y León de 3x3, contó con gran participación.

«Cada vez somos más los que disfrutamos con este deporte. Es mucho más dinámico e informal que el baloncesto clásico», señala Mario, uno de los participantes. En este mismo sentido se expresa Carla que, junto a sus dos amigas, participa en la categoría femenina. «Nosotras hemos jugado siempre al baloncesto y hemos encontrado en el 3x3 otra forma de seguir disfrutando del deporte que siempre hemos practicado», explica.

El ambiente festivo y deportivo también se dejó notar en otros puntos de la ciudad. De forma paralela, el parque Félix Rodríguez de la Fuente, Juan XXIII y el parque Málaga fueron los espacios elegidos para la celebración de los torneos 3x3 de fútbol sala.

Marcos es uno de los participantes del torneo. «Jugamos en una liga escolar todos los fines de semana y decidimos apuntarnos a este torneo», apunta, al tiempo que pone en valor la iniciativa. «Dedicar un día a conocer diferentes deportes siempre va a ser una idea muy buena, especialmente de cara a los más pequeños, para que tengan opciones de ocio diferentes».

Por otra parte, tuvo lugar una actividad de orientación urbana por el casco histórico, con salida y meta en la Plaza Mayo y en el Parque de los Poetas los más pequeños pudieron disfrutar y conocer más del atletismo a través de diferentes actividades de carácter lúdico.